Diana Buzoianu analizează situația gropii de gunoi de la Vidra, pe ultima sută de metri de mandat: „Nu e cazul să apară un alt depozit competitor”

Ruxandra Radulescu
Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat într-o postare pe Facebook, că a cerut Gărzii Naționale de Mediu să realizeze o expertiză externă operatorului gropii de gunoi de la Vidra. Buzoianu sugerează că operatorul gropii ar forța capacitatea de deșeuri la Vidra pentru ca autoritățile să nu deschisă un alt depozit competitor.

„Groapa de gunoi de la Vidra este unul din cele mai controversate subiecte de mediu din țară. Obligații legale există, însă. Dacă un depozit ajunge în situația de a atinge pragul de 75% din capacitatea proiectată, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a lua măsuri pentru deschiderea unui nou depozit”, a afirmat Diana Buzoianu.

Groapa de gunoi de la Vidra, singurul depozit de deșeuri pentru zonele București și județul Ilfov, se află aproape la capacitate maximă.

„Rapoartele EcoSud arată mereu o capacitate ocupată din depozit sub pragul de 73%”

Ministra interimară a Mediului a menționat că pentru depozitul de la Vidra, toate rapoartele EcoSud arată mereu „o capacitate ocupată din depozit sub pragul de 73%” și că nu ar fi nevoie de construirea unui alt depozit de deșeuri.

„Astăzi, pentru depozitul de la Vidra, toate rapoartele EcoSud arată mereu o capacitate ocupată din depozit sub pragul de 73%. Adică, din hârtiile realizate de operator reiese că încă nu e cazul să apară un alt depozit competitor”, a mai precizat ministra.

Diana Buzoianu a sugerat, potrivit rapoartelor oficiale, ar exista o serie de nereguli, în felul în care este administrată, cel puțin pe hârtie, groapa de gunoi de la Vidra.

„Am cerut să vedem și noi hârtiile și rapoartele. Există o serie de inconsecvențe sau date care nu se leagă între ele.

Așa că am cerut Gărzii Naționale de Mediu să realizeze în perioada imediat următoare o expertiză externă operatorului gropii Vidra pentru a vedea dacă obiectiv suntem la un grad de umplere de 72% sau mai mult, caz în care ar începe să existe obligația primariilor să înceapă lucrul la o noua groapă de gunoi”, a conchis Diana Buzoianu.

