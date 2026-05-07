Prima pagină » Știri externe » New York Times, reportaj cutremurător din Tulcea: românii trăiesc cu dronele rusești deasupra capului: „Rămân în pat. Ce-o fi, o fi”

New York Times, reportaj cutremurător din Tulcea: românii trăiesc cu dronele rusești deasupra capului: „Rămân în pat. Ce-o fi, o fi”

Mihai Tănase
New York Times, reportaj cutremurător din Tulcea: românii trăiesc cu dronele rusești deasupra capului: „Rămân în pat. Ce-o fi, o fi”
FOTO - Caracter ilustrativ: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

La granița de est a NATO, războiul din Ucraina nu mai este doar o știre la televizor. În Tulcea și în satele de pe malul Dunării, dronele rusești, alertele nocturne și exploziile au devenit parte din viața de zi cu zi. Un reportaj The New York Times surprinde o realitate tulburătoare: frica începe să fie înlocuită de obișnuință și resemnare.

În nordul Dobrogei, la doar câțiva kilometri de bombardamentele asupra porturilor ucrainene de pe Dunăre, viața merge mai departe sub zgomotul dronelor, al alertelor de pe telefoane și al avioanelor NATO care brăzdează cerul nopții.

The New York Times a ajuns la Tulcea pentru a vedea cum trăiesc românii aflați la granița directă cu războiul și a descoperit un amestec de calm forțat, oboseală psihologică și o resemnare care spune totul despre viața la marginea conflictului.

„Eu rămân în pat și îmi spun: «Ce-o fi, o fi»”, a declarat Maria Nedelcu, localnică din Plauru, un sat aflat vizavi de portul ucrainean Izmail.

Mărturia femeii surprinde poate cel mai bine starea de spirit care s-a instalat în comunitățile românești de peste Dunăre: oamenii nu mai tresar la fiecare alarmă, ci au început să conviețuiască cu amenințarea.

Tulcea trăiește cu războiul la ușă

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, județul Tulcea a intrat frecvent în alertă aeriană din cauza dronelor care au survolat sau au căzut în apropierea teritoriului României.

Cea mai recentă alertă majoră a avut loc pe 2 mai, când avioane F-16 au fost ridicate de urgență pentru monitorizarea unui val de aproximativ 20 de drone rusești care se apropiau de zonă.

Una dintre drone a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian românesc, în timp ce pe malul ucrainean al Dunării se auzeau explozii puternice.

„Suntem vecini cu războiul”, a declarat Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea.

Edilul spune că populația este tot mai iritată de alertele nocturne, în special familiile cu copii, care ajung să petreacă nopți întregi fără somn din cauza mesajelor RO-Alert și a zgomotului avioanelor militare.

Turismul, una dintre principalele surse economice ale orașului, a scăzut cu 40% în perioada 2023 – 2025, pe fondul percepției crescute de nesiguranță. Pentru a calma temerile, mesajul autorităților locale este unul clar: România este protejată de Alianța Nord-Atlantică.

„Noi suntem NATO. Vedeți, auziți avionul, F-16-ul, la două minute sau la un minut după alarmă? Acela este pentru noi”, a declarat Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea.

sursa: Profimedia

Populația s-a obișnuit cu pericolul

Deși autoritățile au construit adăposturi antiaeriene în zonele cele mai expuse, multe dintre ele sunt aproape nefolosite.

Localnicii spun că instinctul de conservare a fost înlocuit treptat de fatalism.

„Dacă mă duc acolo și drona cade peste ele, ce mai contează?”, a spus Maria Nedelcu.

În centrul Tulcei, adăposturile din perioada Războiului Rece sunt într-o stare avansată de degradare – fără ventilație, fără iluminat și improprii utilizării în caz de urgență. Unele au devenit spații de depozitare pentru borcane, scule sau obiecte casnice.

Mai îngrijorătoare decât infrastructura precară este însă normalizarea pericolului.

„Nu toată lumea se sperie. Ne-am obișnuit, asta e cel mai grav”, a declarat Raluca Elena Doros, inspector de protecție civilă în Tulcea.

În paralel, NATO și Uniunea Europeană accelerează dezvoltarea unui sistem integrat de apărare anti-drone pe flancul estic, iar România testează noi tehnologii de interceptare la Capu Midia. Însă, până când aceste sisteme vor deveni complet operaționale, pentru mulți români de la graniță viața continuă sub aceeași filozofie simplă și tulburătoare: ce-o fi, o fi.

Recomandarea autorului

Moscova atacă decizia Berlinului de a interzice simbolurile sovietice la comemorările din 8 și 9 mai: „Cinism și absurditate”

Rusia amenință cu un atac masiv asupra Kievului înaintea Zilei Victoriei: ambasadele străine, avertizate să-și evacueze urgent personalul și cetățenii

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
ULTIMA ORĂ 🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
15:55
🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
FLASH NEWS „Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
14:56
„Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

Cele mai noi

Trimite acest link pe