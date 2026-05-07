Prima pagină » Știri externe » Moscova atacă decizia Berlinului de a interzice simbolurile sovietice la comemorările din 8 și 9 mai: „Cinism și absurditate”

Moscova atacă decizia Berlinului de a interzice simbolurile sovietice la comemorările din 8 și 9 mai: „Cinism și absurditate”

Mihai Tănase
Moscova atacă decizia Berlinului de a interzice simbolurile sovietice la comemorările din 8 și 9 mai: „Cinism și absurditate”
Ziua Victoriei - Foto: Mediafax foto
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Ambasada Rusiei în Germania acuză autoritățile din Berlin de „absurditate” și „cinism” după interzicerea simbolurilor sovietice și ruse la comemorările din 9 mai dedicate înfrângerii nazismului, o decizie care reaprinde tensiunile dintre Moscova și Germania.

O nouă dispută diplomatică a izbucnit între Rusia și Germania, după ce Ambasada Rusiei la Berlin a criticat dur decizia autorităților germane de a interzice afișarea steagurilor, simbolurilor și altor însemne asociate fostei Uniuni Sovietice și Rusiei în timpul comemorărilor din 8 și 9 mai, dedicate sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial.

People walk at the Palace Square decorated for the past holiday Victory Day, the 78th anniversary of the end of World War II in Europe, in St. Petersburg, Russia, Friday, May 12, 2023. (AP Photo/Dmitri Lovetsky)

Măsura, anunțată de poliția berlineză printr-un comunicat oficial emis pe 22 aprilie, vizează inclusiv uniforme, cântece militare și alte simboluri considerate sensibile în actualul context geopolitic, marcat de războiul din Ucraina, scrie Pravda.ua.

„Aceste măsuri vizează exclusiv să îi priveze pe descendenții soldaților sovietici eliberatori, pe cetățenii implicați și pe vizitatorii capitalei de dreptul de a comemora cu demnitate aniversarea distrugerii nazismului”, a transmis Ambasada Rusiei în Germania.

Diplomații ruși au calificat decizia drept un gest de „absurditate” și „cinism”, cerând autorităților germane să revină asupra restricțiilor.

Memorialele sovietice, sub supraveghere strictă

Interdicțiile vor fi aplicate în special în jurul unor importante memoriale sovietice din capitala germană, printre care cele din Treptow, Tiergarten și Pădurea Schönholz, locuri încărcate de simbolism istoric pentru memoria soldaților sovietici căzuți în lupta împotriva Germaniei naziste.

MOSCOW, RUSSIA – MAY 09: Ceremonial soldiers parade during 79th anniversary of the Victory Day in Red Square in Moscow, Russia on May 09, 2024. The Victory parade take place on the Red Square on 09 May to commemorate the victory of the Soviet Union’s Red Army over Nazi-Germany in WWII. Sefa Karacan / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Potrivit poliției din Berlin, autoritățile se așteaptă la o participare numeroasă la ceremoniile de comemorare și consideră că aceste adunări pot deveni un teren favorabil pentru incidente între grupuri cu poziții politice opuse.

„Comportamentele care nu reprezentau o problemă înainte de începutul războiului din Ucraina trebuie privite în contextul conflictului actual” și al „numărului crescut de refugiați de război ucraineni la Berlin”, se arată în comunicatul poliției berlineze.

Oficialii germani au transmis că măsuri similare au fost aplicate la fiecare comemorare din 8 și 9 mai de la izbucnirea conflictului ruso-ucrainean, în contextul în care în anii trecuți au fost raportate incidente, infracțiuni și arestări.

Pe lângă solicitarea de ridicare a interdicțiilor, reprezentanța diplomatică rusă a cerut și recunoașterea oficială a crimelor naziste drept „genocid comis împotriva popoarelor Uniunii Sovietice”, o cerere cu puternică încărcătură simbolică și politică.

Recomandarea autorului

Rusia amenință cu un atac masiv asupra Kievului înaintea Zilei Victoriei: ambasadele străine, avertizate să-și evacueze urgent personalul și cetățenii

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
ULTIMA ORĂ 🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
15:55
🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
FLASH NEWS „Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
14:56
„Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

Cele mai noi

Trimite acest link pe