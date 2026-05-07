Ambasada Rusiei în Germania acuză autoritățile din Berlin de „absurditate” și „cinism” după interzicerea simbolurilor sovietice și ruse la comemorările din 9 mai dedicate înfrângerii nazismului, o decizie care reaprinde tensiunile dintre Moscova și Germania.

O nouă dispută diplomatică a izbucnit între Rusia și Germania, după ce Ambasada Rusiei la Berlin a criticat dur decizia autorităților germane de a interzice afișarea steagurilor, simbolurilor și altor însemne asociate fostei Uniuni Sovietice și Rusiei în timpul comemorărilor din 8 și 9 mai, dedicate sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial.

Măsura, anunțată de poliția berlineză printr-un comunicat oficial emis pe 22 aprilie, vizează inclusiv uniforme, cântece militare și alte simboluri considerate sensibile în actualul context geopolitic, marcat de războiul din Ucraina, scrie Pravda.ua.

„Aceste măsuri vizează exclusiv să îi priveze pe descendenții soldaților sovietici eliberatori, pe cetățenii implicați și pe vizitatorii capitalei de dreptul de a comemora cu demnitate aniversarea distrugerii nazismului”, a transmis Ambasada Rusiei în Germania.

Diplomații ruși au calificat decizia drept un gest de „absurditate” și „cinism”, cerând autorităților germane să revină asupra restricțiilor.

Memorialele sovietice, sub supraveghere strictă

Interdicțiile vor fi aplicate în special în jurul unor importante memoriale sovietice din capitala germană, printre care cele din Treptow, Tiergarten și Pădurea Schönholz, locuri încărcate de simbolism istoric pentru memoria soldaților sovietici căzuți în lupta împotriva Germaniei naziste.

Potrivit poliției din Berlin, autoritățile se așteaptă la o participare numeroasă la ceremoniile de comemorare și consideră că aceste adunări pot deveni un teren favorabil pentru incidente între grupuri cu poziții politice opuse.

„Comportamentele care nu reprezentau o problemă înainte de începutul războiului din Ucraina trebuie privite în contextul conflictului actual” și al „numărului crescut de refugiați de război ucraineni la Berlin”, se arată în comunicatul poliției berlineze.

Oficialii germani au transmis că măsuri similare au fost aplicate la fiecare comemorare din 8 și 9 mai de la izbucnirea conflictului ruso-ucrainean, în contextul în care în anii trecuți au fost raportate incidente, infracțiuni și arestări.

Pe lângă solicitarea de ridicare a interdicțiilor, reprezentanța diplomatică rusă a cerut și recunoașterea oficială a crimelor naziste drept „genocid comis împotriva popoarelor Uniunii Sovietice”, o cerere cu puternică încărcătură simbolică și politică.

