Prima pagină » Actualitate » Ultimul lider PNL care cere rămânerea liberalilor la guvernare. „Susțin formarea unui guvern pro-european”

Ultimul lider PNL care cere rămânerea liberalilor la guvernare. „Susțin formarea unui guvern pro-european”

Ultimul lider PNL care cere rămânerea liberalilor la guvernare. „Susțin formarea unui guvern pro-european”
Ultimul lider PNL care cere rămânerea liberalilor la guvernare / Sursa FOTO: Mediafax
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Conducerea PNL a decis ca partidul să treacă în opoziție, dar nu toți liderii sunt de acord cu acest demers. Un nume important de la vârf face valuri și este ultima voce înscrisă pe lista celor care solicită rămânerea liberalilor la guvernare.

Liderul PNL Botoșani, Valeriu Iftime, anunță că vrea intrarea PNL la guvernare „cu rol de conducere”.

Mediafax scrie că fiul omului de afaceri, Șerban Iftime, a fost numit consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan pe probleme de energie.

Iftime: „PNL să își asume un rol de conducere”

Vizitat de Ilie Bolojan zilele trecute, Valeriu Iftime anunță că dorește ca PNL să rămână la guvernare.

„În scenariul politic care tocmai s-a conturat, după cum bine știți, PNL a decis că NU va mai face parte dintr-o guvernare cu PSD. E lucru știut, și o să repet asta până la final, că nu sunt și nu am fost niciodată de acord cu viziunea PSD și modul lor de abordare politică, iar noi, liberalii, ne-am făcut clară poziția, mai ales după ce au venit, cot la cot cu AUR, cu ideea acestei moțiuni, inspirată de calcule politice care nu servesc interesului public.

Susțin, în același timp, formarea unui guvern pro-european, iar asta nu poate exista fără ca PNL să își asume un rol de conducere! România are nevoie de stabilitate, coerență și predictibilitate, nu de experimente și haos politic. România are nevoie, mai ales, de o direcție ancorată în valorile europene care ne-au definit până în prezent. Avem mult de muncă și, din respect pentru țara noastră, avem datoria să punem interesul național pe primul loc”, a scris pe Facebook Valeriu Iftime.

Fiul lui Valeriu Iftime, consilierul lui Nicușor Dan

Fiul milionarului botoșănean, Șerban Iftime, este consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan pe probleme de energie.

Marți, mai mulți lideri PNL, printre care Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc, Adrian Veștea, Hubert Thuma sau Toma Petcu, au contrazis poziția lui Ilie Bolojan. Ei au susținut, la unison, rămânerea PNL la guvernare.

Într-un interviu acordat Antena 1, nici Ilie Bolojan nu a exclus posibilitatea rămânerii PNL la guvernare. „Noi nu suntem niște oameni care abandonăm”, a spus Bolojan.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ionuț Cristache: „După moțiunea de cenzură a luat o pauză apocalipsa din România”

Crin Antonescu: „Ilie Bolojan a fost un premier foarte slab”

Austeritatea lui Bolojan, flagelul care zdruncină economia României. Analist economic: „Restructurarea este cuvântul de ordine”/Firmele cad ca muștele

Ilie Bolojan a numit un activist USR, fost jurnalist, în funcția de secretar general al ANAP

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
FLASH NEWS Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
15:34
Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
FLASH NEWS Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
15:32
Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
EXCLUSIV Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
15:13
Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
ULTIMA ORĂ A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
15:12
A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

Cele mai noi

Trimite acest link pe