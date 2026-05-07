Ultimul lider PNL care cere rămânerea liberalilor la guvernare. „Susțin formarea unui guvern pro-european”

Conducerea PNL a decis ca partidul să treacă în opoziție, dar nu toți liderii sunt de acord cu acest demers. Un nume important de la vârf face valuri și este ultima voce înscrisă pe lista celor care solicită rămânerea liberalilor la guvernare.

Liderul PNL Botoșani, Valeriu Iftime, anunță că vrea intrarea PNL la guvernare „cu rol de conducere”.

Mediafax scrie că fiul omului de afaceri, Șerban Iftime, a fost numit consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan pe probleme de energie.

Iftime: „PNL să își asume un rol de conducere”

Vizitat de Ilie Bolojan zilele trecute, Valeriu Iftime anunță că dorește ca PNL să rămână la guvernare.

„În scenariul politic care tocmai s-a conturat, după cum bine știți, PNL a decis că NU va mai face parte dintr-o guvernare cu PSD. E lucru știut, și o să repet asta până la final, că nu sunt și nu am fost niciodată de acord cu viziunea PSD și modul lor de abordare politică, iar noi, liberalii, ne-am făcut clară poziția, mai ales după ce au venit, cot la cot cu AUR, cu ideea acestei moțiuni, inspirată de calcule politice care nu servesc interesului public.

Susțin, în același timp, formarea unui guvern pro-european, iar asta nu poate exista fără ca PNL să își asume un rol de conducere! România are nevoie de stabilitate, coerență și predictibilitate, nu de experimente și haos politic. România are nevoie, mai ales, de o direcție ancorată în valorile europene care ne-au definit până în prezent. Avem mult de muncă și, din respect pentru țara noastră, avem datoria să punem interesul național pe primul loc”, a scris pe Facebook Valeriu Iftime.

Fiul lui Valeriu Iftime, consilierul lui Nicușor Dan

Fiul milionarului botoșănean, Șerban Iftime, este consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan pe probleme de energie.

Marți, mai mulți lideri PNL, printre care Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc, Adrian Veștea, Hubert Thuma sau Toma Petcu, au contrazis poziția lui Ilie Bolojan. Ei au susținut, la unison, rămânerea PNL la guvernare.

Într-un interviu acordat Antena 1, nici Ilie Bolojan nu a exclus posibilitatea rămânerii PNL la guvernare. „Noi nu suntem niște oameni care abandonăm”, a spus Bolojan.

