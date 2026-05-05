Anunțul meteorologilor ANM: Luna mai va fi mai călduroasă decât în mod normal. Ce temperaturi sunt așteptate

Potrivit ultimei prognoze date de ANM, temperaturile medii în luna mai vor fi mai mari decât cele normale în majoritatea regiunilor țării.

Meteorologii ANM au dat publicității prognoza pentru următoarele 4 săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 5-11 mai

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile vestice, nordice și centrale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 11-18 mai

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în regiunile nordice, dar și deficitare în cele sudice. În rest, vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 18-25 mai

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în regiunile centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Cum va fi vremea în săptămâna 25 mai – 1 iunie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

