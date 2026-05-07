Aceste mașini ar putea fi interzise în România, începând cu data de 1 ianuarie 2027. Interdicția UE afectează cele mai populare autoturisme.

Uniunea Europeană pregătește un nou set de restricții de circulație care ar putea afecta unele dintre cele mai populare modele auto din Europa. Autoritățile vor să înăsprească normele privind siguranța și standardele tehnice. Astfel, anumite mașini ar putea dispărea de pe șosele, scrie Ziarul Românesc.de.

Uniunea Europeană are în vedere reguli mai stricte pentru înmatricularea vehiculelor produse pentru piața din SUA și utilizate pe drumurile europene. Este vizată procedura de omologare individuală, soluția legală care permite, în anumite condiții, autorizarea mașinilor ce nu respectă din fabricație normele europene.

Prin acest mecanism au ajuns până acum în Europa modele americane de mari dimensiuni precum Ford F-150, Chevrolet Silverado sau RAM 1500. Dacă noile reguli vor fi adoptate și vor intra în vigoare în 2027, înmatricularea acestor vehicule în Europa ar putea deveni extrem de dificilă sau chiar imposibilă.

Sistemul de omologare individuală a fost creat inițial ca o procedură specială, menită să permită înregistrarea în Europa a unor vehicule produse pentru alte piețe. În timp, metoda a devenit tot mai folosită, mai ales pentru importul vehiculelor americane de mari dimensiuni. Proiectul se află în etapa de discuții și negociere, inclusiv cu autoritățile americane. Forma finală a reglementărilor nu este încă stabilită.

Recomandarea autorului:

Uniunea Europeană crede că se apropie cea mai mare criză energetică din istorie. Costurile pentru energie au crescut cu peste 30 de miliarde de euro

Politico: UE pregătește un plan major pentru Ucraina înainte de aderarea, cu beneficii economice directe. Franța și Germania au reacționat imediat