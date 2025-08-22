Capcana conservelor ieftine de pește din supermarket. Nutriționist sportiv: „Ar putea indica probleme de siguranță alimentară”

Capcana conservelor ieftine de pește din supermarket. Te-ai întrebat vreodată la ce trebuie să fii atent, atunci când achiziționezi conserve din magazine? Iată aspectele peste care să nu treci cu vederea, potrivit doctorului Șerban Damian, atunci când cumperi un astfel de produs alimentar.

Doctorul Șerban Damian a explicat, într-un videoclip încărcat pe contul său de YouTube, la ce ar trebui să fie atenți consumatorii care achiziționează conserve ieftine de pește din supermarket.

Capcana conservelor ieftine de pește din supermarket

Există câteva aspecte peste care nu ar trebui să treci cu vederea, potrivit doctorului, atunci când cumperi conserve cu pește.

„Știi la ce să fii atent atunci când alegi o conservă de pește? Îți spun eu! Tipul de pește și originea lui. Verifică ce fel de pește este folosit – ton, somon, sardine, macrou – și dacă are proveniență sustenabilă. Caută conserve cu certificări MSC, adică Marine Stewardship Council, care garantează că peștele a fost pescuit responsabil.

Citește lista de ingrediente. O conservă de calitate ar trebui să conțină doar pește, apă sau ulei, preferabil ulei de măsline, și sare. Evită produsele care conțin aditivi artificiali, potențiatori de aromă sau uleiuri rafinate, precum cel de soia”, a spus doctorul.

Dr. Șerban Damian: „Conservele bombate, ruginite sau deteriorate ar putea indica probleme de siguranță alimentară”

Tot în cadrul videoclipului postat pe YouTube, nutriționistul sportiv a menționat și un alt aspect important. Și anume, ce conținut de sare există în conservele de pește din supermarket.

„Conținutul de sare este important. Unele conserve au un conținut ridicat de sodiu, ceea ce poate fi nesănătos, dacă sunt consumate frecvent. Alege variante cu conținut redus de sare sau nesărate, mai ales dacă ai probleme cu tensiunea sau urmezi o dietă săracă în sodiu.

Verifică dacă ambalajul este intact. Conservele bombate, ruginite sau deteriorate ar putea indica probleme de siguranță alimentară. De asemenea, multe conserve moderne nu conțin BPA, un compus chimic din interiorul metalului care poate fi dăunător sănătății. Așadar, este bine să cauți etichete care specifică fără BPA.

Ambalarea în apă sau ulei. Conserva în apă este o opțiune mai slabă caloric, potrivită pentru diete. Dacă preferi conservele în ulei, alege-le pe cele cu ulei de măsline de calitate și nu cele cu uleiuri vegetale rafinate. Și, eventual, scurge uleiul înainte de a consuma peștele.

Atenție, acest ulei nu se aruncă la canal, ci trebuie dus în centrele de colectare. Asigură-te că produsul este în termen și păstrează-l conform indicațiilor de pe ambalaj.

Chiar dacă conservele au o durată lungă de valabilitate, este bine să nu cumperi produse aproape de data de expirare”, a mai spus nutriționistul sportiv.

