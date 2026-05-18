Ce a pățit un „gospodar" după ce a vrut să repare o priză din casă. Electricianul a rămas fără cuvinte.

Eleconomista.es relatează o lecție importantă despre siguranța electrică, pe care mulți oameni o ignoră în gospodărie.

O persoană a încercat să repare o priză slăbită, pe care o folosea așa de câteva luni.

A strâns partea de plastic, de la suprafață și credea că totul va fi bine.

Din păcate, gospodarul s-a concentrat asupra elementului greșit al prizei.

Un electrician i-a explicat apoi că problema nu este suprafața vizibilă de plastic, ci mecanismul metalic din interiorul prizei.

Potrivit specialistului, mulți oameni cred că o priză slăbită reprezintă un inconvenient ce poate fi ignorat.

Greșit, însă! Priza cu probleme poate deveni un adevărat pericol de incendiu în casă.

În interiorul fiecărei prize există mici contacte metalice concepute pentru a ține ferm ștecherul.

Cu timpul, aceste contacte se deteriorează, se slăbesc și ștecherul riscă să aibă un „joc”.

Această conectare deficitară poate genera căldură, flamă sau chiar incendii electrice.

Cum repari o priză în siguranță

Electricianul mai spune că oamenii strâng de obicei priza doar la exterior, fără să verifice partea metalică din perete.

În unele cazuri, priza trebuie înlocuită. Orice situație de acest tip trebuie tratată cu maximă seriozitate.

Atunci când un ștecher cade din priză sau nu stă fix, când se aud sunete ca un bâzâit sau simți miros de ars, mergi imediat la magazin.

„Simptomele” indică o problemă gravă: supraîncălzire, arc electric, care pot distruge aparatele electrice și electrocasnice din casă sau chiar provoca un incendiu.

Nu încercați „cârpeli”, mai ales dacă nu vă pricepeți, la partea electrică, este sfatul electricianului calificat. Chemați ajutor de specialitate, oricât ar costa.

O priză slăbită poate părea o problemă minoră în casă, dar securizarea/înlocuirea ei este esențială pentru siguranța gospodăriei.

sursa foto: Envato

