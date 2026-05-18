Prima pagină » Actualitate » Ponta: Din 2014 tot sper și îmi doresc să îl văd pe Președintele României în China, la Beijing , în vizită oficială

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta a transmis că și-ar dori să îl vadă la Beijing și pe președintele Nicușor Dan, așa cum sunt văzuți mreu Donald Trump sau Vladimir Putin. Fostul premier a transmis că așteaptă încă din 2014 ca România să fie reprezentat de președinte în vizite oficiale în China.

”Am ajuns la Beijing odată cu Președintele Donald Trump — plec repede înainte să ajungă aici saptamana aceasta si Președintele Vladimir Putin! Sau mai bine să stau și să aștept până vine în vizită Președintele Nicușor Dan? Din 2014 tot sper și îmi doresc să îl văd pe Președintele României in China , la Beijing, în vizită oficială ; asa cum ii tot vad pe Presedintele Francez, Premierul Britanic sau Cancelarul German! Cum spune cântecul faimos “eu mai astept si mai sper” ”, a scris Ponta, pe pagina sa de Facebook.

Trump a vizitat din nou china, după aproape un deceniu

Vizita lui Donald Trump în China, prima după aproape un deceniu, s-a încheiat fără progrese majore în dosarele sensibile care tensionează relațiile dintre Washington și Beijing. Deși summitul a fost marcat de ceremonii spectaculoase și declarații prietenoase, liderul american pleacă fără garanții clare privind comerțul, Iranul sau criza pământurilor rare.

Președintele american Donald Trump a părăsit Beijingul vineri după câteva zile în care administrația chineză i-a oferit un tratament diplomatic de prim rang, însă rezultatele concrete ale vizitei rămân limitate.

Summitul cu liderul chinez Xi Jinping a fost prezentat de ambele tabere drept unul „constructiv”, dar, în spatele imaginilor atent regizate și al discursurilor despre cooperare, marile probleme dintre cele două superputeri au rămas, în mare parte, nerezolvate.

