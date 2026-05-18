Rareș Bogdan, mesaj virulent în ziua consultărilor pentru desemnarea unui candidat de premier: „Mă întreb dacă este prostie sau sunt interese ascunse”

Ruxandra Radulescu
Europarlamentarul Rareș Bogdan a transmis un mesaj vehement politicienilor chiar în ziua consultărilor de la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat în funcția de premier. Liberalul  reproșează oficialilor că se complac în jocuri de culise „mărunte” și ignoră adevărata miză pentru România, aceea de a deveni un jucător important la nivel economic în plan internațional.

„Curaj și viziune sau lamentație și ignoranță?

România poate fi uriașă în jocul geopolitic regional și scena economică europeană și chiar globală. Dar trebuie să iasă din mizele mărunte, provinciale, irelevante. Marea Neagră nu este un lac rusesc, ci o șansă pe care trebuie să o pricepem. Dacă facem asta, aducem aici, acasă la noi, foarte mulți bani.

Scena economică mondială se schimbă mereu. Întâlnirea SUA-China este un pas important, chiar dacă, dincolo la noile acorduri comerciale anunțate, dar nedetaliate, și știrea despre o viziune pe 3 ani, nu avem încă date certe. China va intra și mai mult în Europa, SUA se pregătesc de investiții masive la noi și în Grecia. Ce face, totuși, România? Investitorii români și străini nu au nevoie decât de un singur lucru PREDICTIBILITATE”, transmite Rareș Bogdan.

„Vom alege un premier care înțelege economie, sau vom rămâne captivii jocurilor mărunte, de budoar politic balcanic”

„Noi ce facem în această avalanșă de oportunități generate de pozitionarea geostrategică și de resursele pe care ni le-a dat Bunul Dumnezeu la facerea lumii? Vom alege un premier care înțelege economie și mai ales rolul investițiilor și al relațiilor economice internaționale în viitorul imediat și de perspectivă al României?

Sau vom rămâne captivii jocurilor mărunte, de budoar politic balcanic, în care „îmi iau jucăriile și plec” devine marca înregistrată și arată lipsa de înțelegere a lumii în care navigam?”, mai precizează europarlamentarul liberal.

„România este pe lista țărilor cu potențial uriaș”

„Anul acesta am ajuns la New York, Washington, Toronto, Paris, Londra, Roma, Abu Dhabi, Riad și sunt mai mult în Capitala Europei, Bruxelles, decât la București”,

Am văzut cum România este pe lista țărilor cu potențial uriaș, dar care riscă din nou să rateze șansa să se poziționeze și ca un El Dorado investițional, dar și ca furnizor de securitate și jucător de calibru mare în domenii ca energie, agricultură, metale rare, mining, producție de armament strategic.

Planeta asta are câteva probleme de aprovizionare majore, iar noi deținem vreo două sau trei chei pe care nu reușim să le vârâm în broască. Stăm turmentați în fața porții și ne mirăm”, adaugă Rareș Bogdan.

„Decidenții au vândut domenii întregi la prețuri de mizerie pentru țară”

„Mă intreb dacă este prostie, ignoranță sau sunt interese ascunse? E aproape de neînțeles pentru mine cum de 35 de ani reușim doar să contemplăm ferestrele de oportunitate, în loc să le exploatăm. Cu siguranță, vina ne aparține.

Oricât de mult ne lamentăm că e vina „străinilor”, a „Bruxelles -ului”, a rușilor, a chinezilor, a ungurilor sau a francezilor și nemților la un loc, adevărul pe care refuzam să îl recunoaștem este că vina ne aparține nouă sau celor care au condus guverne și ministere și care au ratat, rând pe rând, șansă după șansă.

Din comoditate, teamă, slugărnicie, lipsă de curaj sau pur și simplu PROSTIE. Iar când au avut, totuși, un mic curaj, decidenții au vândut domenii întregi la prețuri de mizerie pentru țară, dar profitabile pentru ei.

Preferăm să ne comportăm ca niște provinciali care nu înțeleg ca România noastră poate fi din nou MARE în jocul geopolitic și economic european și nu numai. Stăm la ușă, în loc să facem noi o ușă. Avem tâmplari, avem material, dar avem prea mulți diriginți de șantier care nu știu care e mai șef”, afirmă Rareș Bogdan.

„Să nu privești România ca pe un lighean cu două rățuște isterice care trag la vâsle”

„Viziune înseamnă, în politica mare, în politica economică, să ai discernământ. Să gândești mare. Să nu privești România ca pe un lighean cu două rățuște isterice care trag la vâsle. Sau ca pe un coteț din care faci, periodic, o supă bună, să mănânce toată strada. Căci sunt străzi și mâine. Copiii vor crește și vor face la rândul lor copii. Și tu rămâi tot cu cinci găini pentru care iei subvenție.

Viziunea nu e micromanagementul cu care se mulțumește România. Viziunea înseamnă să gândești mare, ca să faci mare. Dacă nu, te limitezi la a-ți administra sărăcia, pe care pui două paiete și zici că-s safire. Safirele, la noi, sunt în pământ, pe pământ, la mare, în munte, sunt peste tot. Sunt mai ales oamenii care abia așteaptă să arate ce pot. Dar îi întreabă cineva și pe ei, sau cad, periodic, la algoritm?”, a transmis Rareș Bogdan în postarea de pe social-media”, a conchis liberalul.

SURSE Informații din culisele negocierilor de la Cotroceni. Consilierii prezidențiali s-au băgat peste Nicușor Dan. Au insistat pe ideea unui guvern tehnocrat. Ce au răspuns PSD și AUR
Kovesi face acuzații grave la adresa Comisiei Europene: „Este o decizie politică clară de a nu crește capacitatea de investigare a EPPO"
Victor Negrescu: România este foarte aproape de aderarea la OCDE
George Simion, după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni: "Ne asumăm intrarea la guvernare. Am cerut mandat pentru formarea unei guvernări"
Sorin Grindeanu, după discuțiile cu Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni: PSD este dispus să-și asume premierul
Claudiu Năsui (USR), atac la Delia Velculescu, propunerea de premier tehnocrat dezvăluită de Gândul: „CV cu potențial de cult al personalității"
