George Simion, după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni: ”Ne asumăm intrarea la guvernare. Am cerut mandat pentru formarea unei guvernări”

AUR a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan, după aproape o oră de discuții. După dezbaterile cu șeful statului, George Simion a făcut o serie de decarații, prin care a anunțat că partidul său își asumă intrarea la guvernare.

Simion: ”Am pus pe masa lui Nicușor Dan planul pentru scoaterea României din criza economică și politică”

După ce i-a prezentat lui Nicușor Dan mai multe pliante cu titlul ”Măsuri pentru repararea erorilor Guvernării Bolojan”, George Simion a dezvăluit ce discuții a purtat AUR cu șeful statului. Printre altele, liderul partidului a transmis că a cerut mandat pentru formarea noii guvernări.

”Suntem al doilea partid politic în Parlament și primul partid în simpatiile românilor. Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm intrarea la guvernare. Acestea sunt obiectivele pentru care am depus moțiunea de cenzură. Jumătate din România își pune speranțele în noi. Deci această jumătate trebuie reprezentată politic, deci trebuie să fim la masa deciziilor.

Am pus pe masa lui Nicușor Dan planul pentru scoaterea României din criza economică și politică. Nu noi am fost la guvernare, nu noi am anulat alegerile. Pe umerii noștri atârnă o responsabilitate grea. Suntem parte din soluții.

Îi rugăm pe toți cetățenii, presa și societatea civilă să înțeleagă că în perioada următoare vom discuta numai despre soluții. Nu poți, cu aceiași oameni, să obții alte rezultate. Facem apel la români să ne sprijine în aceste obiective. Și, dacă în viitorul guvern nu vom găsi majoritatea necesară, să ne întoarcem înapoi la popor! Sperăm ca românii să fie și acum de partea noastră”, a declarat George Simion, la finalul consultărilor de la Cotroceni.

