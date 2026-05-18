Contrabandă pentru Kremlin: Cum a achiziționat armata rusă tehnologie europeană de vârf printr-o firmă-paravan din Germania

Polițiștii și vameșii din orașul german Lübeck au destructurat o rețea ilegală de contrabandă care ar fi alimentat direct industria militară a Rusiei cu tehnologie europeană de înaltă performanță. Autoritățile susțin că o firmă de comerț din Germania a furnizat componente cu dublă utilizare prin Turcia către Moscova. Potrivit Politico, ancheta ar fi durat patru ani și a culminat cu arestarea unui om de afaceri care ar fi condus rețeaua de contrabandă.

Cum a fost capturat liderul rețelei

Parcați în fața hotelului Radisson Blu Senator din orașul Lübeck, din nordul Germaniei, polițiștii și vameșii așteptau de ore întregi, cu motoarele oprite și cu ochii ațintiți asupra intrării.

Înăuntru, Nikita S. — un om de afaceri în vârstă de 39 de ani, suspectat că era liderul unei rețele de contrabandă care aproviziona industria militară rusă cu tehnologie europeană — se bucura de ceea ce urma să fie ultima lui noapte de libertate.

La scurt timp după ora 6 dimineața, polițiștii au intervenit. Nikita S. a fost arestat. Partenera sa, identificată în dosarele anchetei ca fiind Olga S., a fost reținută pentru scurt timp. În câteva ore, autoritățile au confiscat documente despre care considerau că dezvăluiau un sistem sofisticat care încălca Legea germană privind comerțul exterior, ocolind sancțiunile occidentale și transportând tehnologie cu dublă utilizare în Rusia, unde putea fi folosită de Kremlin în războiul său împotriva Ucrainei.

Arestarea a reprezentat punctul culminant al unei anchete de patru ani privind modul în care Nikita S. ar fi transformat o societate comercială cu sediul în Lübeck într-o operațiune de achiziții controlată de Moscova.

Cazul scoate la iveală o vulnerabilitate persistentă a sancțiunilor occidentale, scrie Politico: componentele esențiale pot fi în continuare achiziționate în Europa, ascunse în spatele unor formalități administrative de rutină, și redirecționate prin alte țări înainte de a ajunge la utilizatorii finali din Rusia.

Ramura europeană de aprovizionare a Moscovei

Conform dosarului de anchetă întocmit de Parchetul german, Nikita S. se afla în centrul unui sistem care a început ca o afacere comercială obișnuită și care, după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, a devenit ceea ce anchetatorii suspectează că ar fi fost o ramură europeană de aprovizionare a Moscovei.

Pe hârtie, operațiunea se axa pe Global Trade, o companie comercială de dimensiuni medii cu sediul în Lübeck. Înainte de război, compania exporta direct în Rusia. Însă, după ce sancțiunile occidentale s-au înăsprit, conform documentelor, modelul său de afaceri s-a schimbat. Livrările directe au fost înlocuite cu o structură mai complexă, menită să ascundă identitatea utilizatorilor finali ruși.

Conform dosarului de anchetă, în vârful structurii se afla o companie rusă cunoscută sub numele de Kolovrat, care opera și sub denumirea de Siderius. Compania a fost sancționată de Statele Unite pentru activitatea desfășurată în sectorul manufacturier din Rusia. În dosare, anchetatorii germani o descriu ca fiind mai mult decât un simplu client: aceștia susțin că aceasta constituia nucleul operațional al unei rețele de aprovizionare care furniza produse industriei ruse, inclusiv entităților legate de industria de apărare.

Nikita S. a devenit director general al Global Trade la sfârșitul lunii martie 2022, la câteva săptămâni după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă asupra Ucrainei. Anchetatorii îl descriu drept „veriga de legătură” dintre compania germană și controlorii săi ruși. Conform dosarelor, el a lucrat și direct pentru Kolovrat la Moscova, un rol dublu care i-a permis să coordoneze comenzile, plățile și livrările, păstrând în același timp aparența unei afaceri europene legitime.

Documentele sugerează că partea rusă nu se limita doar la a coordona Global Trade de la distanță. Se pare că angajații Kolovrat s-au conectat la conturile de e-mail ale Global Trade și s-au dat drept angajați germani, folosind pseudonime pentru a contacta furnizori, a solicita oferte și a plasa comenzi în toată Europa. Pentru furnizori, tranzacțiile păreau să provină de la o companie germană. Conform documentelor, Moscova conducea efectiv afacerea din interior.

Ce componente cumpărau rușii din Europa

Pe hârtie, mărfurile păreau adesea banale. Conform înregistrărilor vamale și rapoartelor serviciilor de informații incluse în dosare, acestea includeau microcontrolere, componente electronice, senzori, convertoare, rulmenți cu bile, piese mecanice, osciloscoape și alte echipamente de măsurare. Luate individual, multe dintre ele nu ar fi trezit suspiciuni. Dar, potrivit dosarelor, anchetatorii afirmă că multe erau mărfuri cu dublă utilizare — produse cu aplicații civile care pot fi folosite și în sisteme militare. În mai multe cazuri, se arată în dosare, transporturile au fost urmărite până la utilizatori finali ruși legați de apărare sau de cercetarea nucleară.

Afaceri externe

Pe măsură ce sancțiunile occidentale au îngreunat exporturile directe către Rusia, documentele arată cum rețeaua a început să redirecționeze transporturile prin alte țări, adesea prin Turcia, înainte ca acestea să fie trimise mai departe în Rusia. Conform documentelor, intervalul dintre exportul din UE și importul în Rusia era adesea de doar cinci până la zece zile.

O companie turcă, MR Global, este suspectată că a jucat un rol central în calitate de destinatar oficial, funcționând în realitate ca un nod de tranzit. De asemenea, unele companii-paravan germane au contribuit la ascunderea operațiunii. Una dintre acestea, ER Industriebedarf GmbH, era condusă pe hârtie de Eugen R., un cetățean rus care vorbea slab limba germană.

O altă companie, Amtech Solutions, a fost fondată în mai 2025 de Daniel A. la instrucțiunile lui Nikita S. Anchetatorii consideră că aceasta era destinată operațiunilor viitoare. Unele dintre companii nu aveau personal real; altele împărțeau birouri sau spații de depozitare cu Global Trade.

„Fă să pară totul curat. Nicio referire la Rusia”

Comunicările interne menționate în dosarele anchetatorilor germani sugerează că înșelăciunea devenise o practică obișnuită. Într-un schimb de mesaje, Nikita S. i-a reamintit unui colaborator: „Fă să pară totul curat. Nicio referire la Rusia nicăieri.” Într-un alt mesaj, o instrucțiune logistică preciza: „Scoateți toate documentele din cutii înainte de expediere.” Un al treilea mesaj, referitor la traseu, spunea: „Avem nevoie de un alt destinatar — Turcia e o opțiune bună.”

Conform dosarelor, anchetatorii afirmă că sistemul se baza pe o rețea mai extinsă: personalul logistic care se ocupa de transporturi și de documentație, contabilii care procesau plățile și întocmeau facturile, precum și managerii de vânzări care găseau furnizori din toată Europa. Unii lucrau din Germania, alții din Rusia. Anchetatorii consideră că mai mulți dintre ei știau exact unde ajungeau mărfurile. Un mesaj o spunea clar: „Mărfurile sunt necesare într-o țară supusă sancțiunilor.”

16 mii de transporturi de peste 30 milioane euro

Amploarea operațiunii a fost consemnată în documentele proprii ale rețelei. O foaie de calcul intitulată „Lista de comenzi a lui Nikita” înregistra mii de tranzacții, de la solicitare până la livrare, menționând numerele de comandă, produsele, prețurile și starea livrării. Procurorii estimează că operațiunea a implicat aproximativ 16.000 de transporturi în valoare de peste 30 de milioane de euro, a declarat pentru BILD Ines Peterson, purtătoarea de cuvânt a Parchetului Federal german.

