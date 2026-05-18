Prima pagină » Actualitate » În ziua consultărilor de la Cotroceni, INSCOP aruncă un sondaj pe piață care dă peste cap toate calculele politice. În premieră, PNL trece înaintea PSD

În ziua consultărilor de la Cotroceni, INSCOP aruncă un sondaj pe piață care dă peste cap toate calculele politice. În premieră, PNL trece înaintea PSD

În ziua consultărilor de la Cotroceni, INSCOP aruncă un sondaj pe piață care dă peste cap toate calculele politice. În premieră, PNL trece înaintea PSD
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Premieră în ultimii șase ani. Datele celui mai recent sondaj ISNCOP arată că PNL a trecut în fața PSD în intențiile de vot ale românilor pentru alegerile parlamentare. AUR se menține însă drept principalul partid în intențiile de vot, cu un scor estimat între 38% și 41%, potrivit primului sondaj realizat după moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.

În premieră, PNL trece înaintea PSD în cel mai recent sondaj INSCOP

Pentru prima dată în ultimii șase ani, PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare. Liberalii sunt creditați cu 20-22%, în creștere cu aproximativ cinci procente față de luna precedentă, în timp ce PSD coboară pe locul al treilea, cu un scor între 13 și 17%, după o scădere de trei procente comparativ cu aprilie.

Diferența dintre cele două partide este estimată între 3 procente în rândul celor care și-au exprimat o opțiune de vot și peste 8 procente în cazul alegătorilor considerați mobilizați.

Potrivit aceluiași sondaj, AUR își păstrează poziția de principal partid în intenția de vot, cu un scor relativ stabil între 38 și 41%, în funcție de prezența estimată la urne. În același timp, USR scade la 10%, iar UDMR rămâne în intervalul obișnuit de 3-5%.

Comparativ cu mai 2025, AUR, PSD și UDMR se mențin la niveluri apropiate, în timp ce PNL înregistrează o creștere de patru procente, iar USR pierde două procente.

Estimarea participării la vot

Întrebați pe o scară de la 1 la 10 cât de probabil este să participe la alegerile parlamentare, 67,4% dintre respondenți au ales varianta „10”, ceea ce indică faptul că sunt siguri că vor merge la vot. La polul opus, 15,2% au spus că sigur nu vor participa. Restul răspunsurilor s-au distribuit între celelalte variante ale scalei, iar 1,5% au declarat că nu știu sau nu au răspuns.

Intenția de vot în rândul celor care au indicat un partid

Dintre respondenții care au exprimat o opțiune de vot pentru un partid, indiferent dacă sunt siguri că vor merge la urne sau nu:

  • AUR este creditat cu 38,2%;
  • PNL – 20,3%;
  • PSD – 17,5%;
  • USR – 10%;
  • UDMR – 5%;
  • SOS România – 2,9%;
  • SENS – 2,5%;
  •  POT – 1,9%;
  • un candidat independent – 0,9%;
  • alt partid – 0,9%.

Cum arată clasamentul în rândul alegătorilor siguri că votează

În cazul respondenților care au declarat că vor merge sigur la vot și au indicat un partid:

  • AUR ar obține 41,4%;
  • PNL – 21,9%;
  • PSD – 13,3%;
  • USR – 10,8%;
  • UDMR – 3,4%;
  • SOS România – 3,1%;
  • SENS – 2,3%;
  • POT – 1,7%.

Totodată, 0,9% dintre respondenți au declarat că ar vota un candidat independent, iar 1,1% ar opta pentru alt partid.

  • Datele au fost culese în perioada 11-14 mai 2026, iar metoda de cercetare folosită a fost interviul prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.
  • Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Luptătorul Alexandru Stoica, despre începuturile sale în rugby: „Am jucat toate posturile”
12:30
Luptătorul Alexandru Stoica, despre începuturile sale în rugby: „Am jucat toate posturile”
FLASH NEWS Klaus Iohannis, apariție rară în spațiul public, după luni de absență. Unde a fost surprins fostul președinte al României
12:04
Klaus Iohannis, apariție rară în spațiul public, după luni de absență. Unde a fost surprins fostul președinte al României
IT&C Eric Schmidt, fost CEO Google, huiduit de absolvenții Universității din Arizona, când ținea un discurs despre inteligența artificială
11:43
Eric Schmidt, fost CEO Google, huiduit de absolvenții Universității din Arizona, când ținea un discurs despre inteligența artificială
Gândul de Vreme Meteorologii ANM au schimbat din nou prognoza. Ce urmează după weekendul ploios. Detalii exclusive pentru Gândul
11:35
Meteorologii ANM au schimbat din nou prognoza. Ce urmează după weekendul ploios. Detalii exclusive pentru Gândul
ACTUALITATE Cum a primit Alexandru Stoica porecla „Greuceanu”: „De astăzi ești ucigașul de zmei”
11:30
Cum a primit Alexandru Stoica porecla „Greuceanu”: „De astăzi ești ucigașul de zmei”
REACȚIE Ponta: Din 2014 tot sper și îmi doresc să îl văd pe Președintele României în China, la Beijing , în vizită oficială
11:11
Ponta: Din 2014 tot sper și îmi doresc să îl văd pe Președintele României în China, la Beijing , în vizită oficială
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Apusul liderilor providențiali. Prăbușirea popularității lui Trump, Netanyahu și Putin oferă o nesperată gură de oxigen Occidentului
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Click
18 mai: ziua în care s-a născut Papa Ioan Paul al II-lea. Lucruri mai puțin știute despre suveranul pontif. A lucrat într-o carieră de piatră. „Nu vă fie frică!”
Digi24
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce procente au AUR și USR
Cancan.ro
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
Ce se întâmplă doctore
Laurette nu scapă de problemele de sănătate după injectarea cu Aquafilling: „Soluția rămasă în picior s-a infectat din nou”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amenzile de circulație se majorează din această vară. Cu cât cresc sancțiunile pentru centură, telefon sau viteză în 2026
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Câte săptămâni are un an?
FLASH NEWS Nava de croazieră pe care a izbucnit o epidemie de hantavirus a ajuns în portul olandez Rotterdam. Câți pasageri mai are la bord
12:40
Nava de croazieră pe care a izbucnit o epidemie de hantavirus a ajuns în portul olandez Rotterdam. Câți pasageri mai are la bord
UTILE Contract de vânzare-cumpărare auto. Cum se modifică documentul, ce trebuie să facă vânzătorul și cumpărătorul
12:35
Contract de vânzare-cumpărare auto. Cum se modifică documentul, ce trebuie să facă vânzătorul și cumpărătorul
AUTO Rovinieta 2026. Cât va costa rovinieta de la 1 iulie 2026. Noile tarife în funcție de norma EURO
12:17
Rovinieta 2026. Cât va costa rovinieta de la 1 iulie 2026. Noile tarife în funcție de norma EURO
SURSE Informații din culisele negocierilor de la Cotroceni. Consilierii prezidențiali s-au băgat peste Nicușor Dan. Au insistat pe ideea unui guvern tehnocrat. Ce au răspuns PSD și AUR
12:17
Informații din culisele negocierilor de la Cotroceni. Consilierii prezidențiali s-au băgat peste Nicușor Dan. Au insistat pe ideea unui guvern tehnocrat. Ce au răspuns PSD și AUR
CONTROVERSĂ Andrii Iermak, fostul șef de cabinet al lui Zelenski, a fost eliberat din arest, după o cauțiune de peste 3 milioane de dolari. „Nu știe cine a plătit banii“
12:02
Andrii Iermak, fostul șef de cabinet al lui Zelenski, a fost eliberat din arest, după o cauțiune de peste 3 milioane de dolari. „Nu știe cine a plătit banii“
ACTUALITATE Povestea luptătorului Alexandru Stoica: „Am renunțat la sport și am devenit consumator de droguri”
12:00
Povestea luptătorului Alexandru Stoica: „Am renunțat la sport și am devenit consumator de droguri”

Cele mai noi

Trimite acest link pe