În ziua consultărilor de la Cotroceni, INSCOP aruncă un sondaj pe piață care dă peste cap toate calculele politice. În premieră, PNL trece înaintea PSD

Premieră în ultimii șase ani. Datele celui mai recent sondaj ISNCOP arată că PNL a trecut în fața PSD în intențiile de vot ale românilor pentru alegerile parlamentare. AUR se menține însă drept principalul partid în intențiile de vot, cu un scor estimat între 38% și 41%, potrivit primului sondaj realizat după moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.

Pentru prima dată în ultimii șase ani, PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare. Liberalii sunt creditați cu 20-22%, în creștere cu aproximativ cinci procente față de luna precedentă, în timp ce PSD coboară pe locul al treilea, cu un scor între 13 și 17%, după o scădere de trei procente comparativ cu aprilie.

Diferența dintre cele două partide este estimată între 3 procente în rândul celor care și-au exprimat o opțiune de vot și peste 8 procente în cazul alegătorilor considerați mobilizați.

Potrivit aceluiași sondaj, AUR își păstrează poziția de principal partid în intenția de vot, cu un scor relativ stabil între 38 și 41%, în funcție de prezența estimată la urne. În același timp, USR scade la 10%, iar UDMR rămâne în intervalul obișnuit de 3-5%.

Comparativ cu mai 2025, AUR, PSD și UDMR se mențin la niveluri apropiate, în timp ce PNL înregistrează o creștere de patru procente, iar USR pierde două procente.

Estimarea participării la vot

Întrebați pe o scară de la 1 la 10 cât de probabil este să participe la alegerile parlamentare, 67,4% dintre respondenți au ales varianta „10”, ceea ce indică faptul că sunt siguri că vor merge la vot. La polul opus, 15,2% au spus că sigur nu vor participa. Restul răspunsurilor s-au distribuit între celelalte variante ale scalei, iar 1,5% au declarat că nu știu sau nu au răspuns.

Intenția de vot în rândul celor care au indicat un partid

Dintre respondenții care au exprimat o opțiune de vot pentru un partid, indiferent dacă sunt siguri că vor merge la urne sau nu:

AUR este creditat cu 38,2%;

PNL – 20,3%;

PSD – 17,5%;

USR – 10%;

UDMR – 5%;

SOS România – 2,9%;

SENS – 2,5%;

POT – 1,9%;

un candidat independent – 0,9%;

alt partid – 0,9%.

Cum arată clasamentul în rândul alegătorilor siguri că votează

În cazul respondenților care au declarat că vor merge sigur la vot și au indicat un partid:

AUR ar obține 41,4%;

PNL – 21,9%;

PSD – 13,3%;

USR – 10,8%;

UDMR – 3,4%;

SOS România – 3,1%;

SENS – 2,3%;

POT – 1,7%.

Totodată, 0,9% dintre respondenți au declarat că ar vota un candidat independent, iar 1,1% ar opta pentru alt partid.

Datele au fost culese în perioada 11-14 mai 2026, iar metoda de cercetare folosită a fost interviul prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

