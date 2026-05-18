În ziua consultărilor de la Cotroceni, INSCOP aruncă un sondaj pe piață care dă peste cap toate calculele politice. În premieră, PNL trece înaintea PSD

Premieră în ultimii șase ani. Datele celui mai recent sondaj ISNCOP arată că PNL a trecut în fața PSD în intențiile de vot ale românilor pentru alegerile parlamentare. AUR se menține însă drept principalul partid în intențiile de vot, cu un scor estimat între 38% și 41%, potrivit primului sondaj realizat după moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.
Pentru prima dată în ultimii șase ani, PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare. Liberalii sunt creditați cu 20-22%, în creștere cu aproximativ cinci procente față de luna precedentă, în timp ce PSD coboară pe locul al treilea, cu un scor între 13 și 17%, după o scădere de trei procente comparativ cu aprilie.
Diferența dintre cele două partide este estimată între 3 procente în rândul celor care și-au exprimat o opțiune de vot și peste 8 procente în cazul alegătorilor considerați mobilizați.
Potrivit aceluiași sondaj, AUR își păstrează poziția de principal partid în intenția de vot, cu un scor relativ stabil între 38 și 41%, în funcție de prezența estimată la urne. În același timp, USR scade la 10%, iar UDMR rămâne în intervalul obișnuit de 3-5%.
Comparativ cu mai 2025, AUR, PSD și UDMR se mențin la niveluri apropiate, în timp ce PNL înregistrează o creștere de patru procente, iar USR pierde două procente.
Întrebați pe o scară de la 1 la 10 cât de probabil este să participe la alegerile parlamentare, 67,4% dintre respondenți au ales varianta „10”, ceea ce indică faptul că sunt siguri că vor merge la vot. La polul opus, 15,2% au spus că sigur nu vor participa. Restul răspunsurilor s-au distribuit între celelalte variante ale scalei, iar 1,5% au declarat că nu știu sau nu au răspuns.
Dintre respondenții care au exprimat o opțiune de vot pentru un partid, indiferent dacă sunt siguri că vor merge la urne sau nu:
Cum arată clasamentul în rândul alegătorilor siguri că votează
În cazul respondenților care au declarat că vor merge sigur la vot și au indicat un partid:
Totodată, 0,9% dintre respondenți au declarat că ar vota un candidat independent, iar 1,1% ar opta pentru alt partid.
AUTORUL RECOMANDĂ