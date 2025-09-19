Prima pagină » Diverse » Cele mai populare preparate din VINETE, care nu afectează silueta. De la „caviar de vinete” la „Baba ganous”

Ruxandra Radulescu
19 sept. 2025, 09:27, Diverse
Vânăta este o legumă delicioasă care există într-o varietate de peste 20 soiuri și culori, iar cea mai des folosită este soiul violet. Cel mai popular preparat din vinete este salata de vinete. Puțini știu că, de fapt, aceasta legumă este un simbol al bucătăriei mediteraneene. 

Francezii numesc salata de vinete „caviar de vinete”. Dacă la clasica salată de vinete, adăugăm o linguriță de pastă de susan, obținem varianta libaneză, adică „Baba Ganous”.

În Maroc crema de vinete are chimen, coriandru și ardei iute, se numește Zaalouk și se mănâncă cu lipie.

Tot la capitolul aperitive putem include chipsurile de vinete, la fel de crocante și gustoase ca și chipsurile de cartofi. Italienii pregătesc vinetele sub formă de „Parmigiana di melanzane”, un fel de lasagna cu straturi consistente de vinete, mozarella, sos de roșii și parmezan.

„Ratatouille” este un preparat popular care presupune o tocană de legume în care vinetele sunt ingredientul de bază.

Vinetele se pot prepara umplute cu carne, ciuperci, orez sau legume, la cuptor. În Grecia se gătește vestita musaca de vinete, un fel de mâncare delicios care a ajuns și la noi.

Vinetele pot fi o garnitură pentru carne, merg de minune cu pulpa de miel. Tăiate în felii groase, rumenite în ulei și puse la borcan cu oțet, usturoi și mărar, se transformă într-o variantă delicioasă de murături.

Există vinete inclusiv în deserturi, celebrul chef Alain Ducasse are o rețetă de cremă de ciocolată în care vânăta coaptă înlocuiește untul.

FOTO: Envato

