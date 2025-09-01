Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Rețete » Cum să prepari cea mai bună ZACUSCĂ. Rețeta cunoscută doar de adevăratele gospodine

Cum să prepari cea mai bună ZACUSCĂ. Rețeta cunoscută doar de adevăratele gospodine

01 sept. 2025, 18:28, Rețete
E prima zi din septembrie, iar gospodinele au pus capacul și pe primele borcane cu zacuscă. Nu mai e nicio îndoială că este mai bine să le prepari acasă.

Știi ce pui în ele, nu sunt pline de conservanți, iar dacă lucrezi cantitativ faci economie față de zacusca din comerț. Atenție însă la etapa sterilizării borcanelor este cel mai riscant pas. Dacă nu e făcută cum trebuie preparat, poate să se dezvolte bacteria ce provoacă botulismul.

Pentru zacusca noastră țărănească folosim ceapă de la noi din grădină, vinete tot de la noi din grădină, ardei capia tot de la noi din grădină și bulion de roșii făcut tot de la noi din grădină. Vinetele și ardeiul copt le coacem numai pe jar, din coceni de porumb.

Doar așa iese zacusca perfectă de iarnă. Gospodinele s-au apucat deja de treabă.

Cea mai bună zacuscă este, fără îndoială, cea făcută în casă, din cele mai calitative legume. Pregătită pe foc de lemne, preparatul capătă un gust, aparte, greu de egalat, scrie Observator.
Doamna Marinela prepară zacusca cu legume din propria grădină, apoi o vinde. Prețul este mai mare decât cel din magazine, însă clienții au garanția unor ingrediente sănătoase.

Toată materia primă pusă într-o zacuscă are valoare. Legumele noastre care sunt produse de noi, vinetele, ardei, ceapă, roșiile din care facem bulionul, toate sunt naturale și sunt de la noi din grădină. Contează foarte tare pe ce sunt coapte. Fierbem la tuci. Și aici mai e un mic secret folosim doar lemn de fac.

Anul trecut, de pildă, pe doamna Marinela a costat-o 12 lei fiecare borcan cu zacuscă. După vânzare, profitul e de doar 3 lei. Chiar și așa, va păstra prețul. La fel și anul acesta.

Ca să producem materia prima au crescut prețurile ca să ajungem la produsul finit. Costurile de producție au crescut semnificativ în ultimii ani.

Sunt însă și gospodine care pregătesc zacusca cu legume cumpărate din piață. Vinetele se vând între 3,5 și 5 lei kilogramul, ardei între 3,5 și 7 lei, iar roșiile, nelipsite din rețeta clasică, ajung chiar și la 9 lei kilogramul. În funcție de soi și de piață.

Specialiștii atrag atenția dacă sterilizarea borcanelor nu este făcută ca la carte, zacusca se poate transforma într-un pericol pentru sănătate, căci în interior se poate forma bacteria ce provoacă botulismul. La conservele pe care le cumpărăm trebuie să avem mare atenție la cele care au capacul bombat, pentru că indică alterarea alimentelor.

