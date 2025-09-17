Sfaturi utile pentru ca VINETELE să se păstreze mai bine la congelator, pentru iarnă! Care e secretul gospodinelor

Vinetele se numără printre legumele care pot fi gătite ușor, în diferite moduri și în orice anotimp. Și pentru că în această perioadă gospodinele pregătesc preparatele pentru sezonul rece, iată câteva secrete pentru ca vinetele să se păstreze mai bine la congelator pentru iarnă.

Mai întâi, acestea trebuie bine spălate, tăiate și uscate. Apoi, se scufundă în apă cu sare pentru a scăpa de gustul amar specific acestora. Atenție, avertizează știrilekanald.ro, nu este indicat să fie tăiate, puse într-o pungă și apoi băgate direct în congelator.

Vinetele pot fi lăsate întregi pentru iarnă, dar vor ocupa mult spațiu în congelator, astfel că oferă mai mult spațiu de depozitare în congelator și îngheață mai repede, dacă sunt tăiate sau mărunțite.

Trucuri pentru ca vinetele să își păstreze gustul, înainte de congelare:

Înainte de congelare, vinetele trebuie spălate și tăiate în coji sau cuburi, acoperite cu sare și lăsate să stea timp de 20-30 de minute, astfel încât sucul să fie eliberat;

Trebuie spălate în apă rece;

Pot fi trecute rapid prin apă clocotită, iar apoi învelite pentru aproximativ un minut;

Pot fi lăsate pe un prosop pentru a se usca;

Vinetele preparate trebuie așezate într-un singur strat pe o tavă acoperită cu pergament, care va merge într-un congelator pentru pre-îngheț, apoi se pun felii de vinete în pungi, porționate și se trimite la congelator pentru depozitare.

Metode pentru congelarea vinetelor: