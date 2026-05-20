China a construit cel mai înalt zgârie-nori orizontal din lume, la 250 de metri deasupra solului.

The Crystal este cel mai mare și mai înalt zgârie-nori orizontal din lume, având o lungime de 300 de metri și fiind amplasat deasupra a patru zgârie-nori convenționali, la 250 de metri deasupra solului, relatează Oddity Central.

Buget estimat la 1,1 miliarde de dolari

Situat la confluența râurilor Yangtze și Jialing, într-una dintre cele mai dens populate zone ale metropolei Chongqing, The Crystal este unul dintre cele mai ambițioase proiecte arhitecturale realizate vreodată.

Zgârie-norii orizontali sau „skybridge-urile” nu sunt o noutate. Celebrul Marina Bay Sands este un simbol al Singaporelui, iar Link Hybrid din Beijing este una dintre cele mai impresionante clădiri din capitala Chinei. Totuși, The Crystal se află într-o categorie aparte: este cel mai înalt zgârie-nori orizontal și cel care conectează simultan cele mai multe turnuri verticale.

Dezvoltat de una dintre cele mai mari companii imobiliare din Asia, proiectul The Crystal a avut un buget estimat la 1,1 miliarde de dolari. Fațada exterioară a necesitat aproximativ 3.000 de panouri din sticlă și circa 5.000 de piese din aluminiu, însă adevărata provocare a fost asamblarea acestora.

Sursă foto: Captură video YouTube Travel Adventures

Doar cadrul din oțel cântărește aproximativ cât Turnul Eiffel

Zgârie-norul orizontal, lung de 300 de metri, este format din șapte segmente mari, unele prefabricate la nivelul solului înainte de a fi ridicate la 250 de metri înălțime și montate cu ajutorul unor sisteme hidraulice de mare precizie. Restul componentelor au fost instalate direct pe turnurile care susțin structura.

Având în vedere că doar cadrul din oțel al celui mai înalt zgârie-nori orizontal din lume cântărește 12.000 de tone, aproximativ cât Turnul Eiffel, amploarea proiectului evidențiază ingeniozitatea arhitecților și inginerilor implicați.

Pe lângă rolul de legătură între cele patru turnuri, The Crystal funcționează și ca spațiu recreativ și locuibil. Una dintre principalele atracții este Exploration Deck, o platformă de observație cu podea din sticlă, de 1.500 de metri pătrați, care oferă panorame spectaculoase asupra orașului Chongqing.

Skybridge-ul include și grădini suspendate, baruri, restaurante, spații pentru evenimente, un club privat și două piscine infinity de câte 50 de metri lungime.

