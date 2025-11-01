Prima pagină » Actualitate » Orașul în care chiriașii aleg casele „bântuite” sau locuințele în care au avut loc crime sau morți suspecte, pentru a plăti o chirie mai ieftină

01 nov. 2025, 15:54, Actualitate
Orașul în care chiriașii aleg casele „bântuite” pentru o chirie mai ieftină / foto: Shutterstock

Hong Kong este un oraș foarte scump atât pentru localnici, cât și pentru cei care îl tranzitează în scop turistic. Pentru o locuință lipsită de facilități, situată la depărtare de centrul orașului, chiria lunară ar putea fi jumătate din salariul lunar. Cu cât este apropierea mai mare de centru, cu atât chiriile cresc. De aceea, unii dintre chiriași aleg să facă un „compromis”, și anume să prefere chiriile mai ieftine în casele „bântuite” sau locuințele în care au avut loc crime sau morți suspecte.

Astfel de locuințe se găsesc, de regulă, în blocurile înalte din oraș. De obicei, acestea pot inspira teamă locuitorilor, motiv pentru care aleg să negocieze chiriile lunare. În unele cazuri, reducerea poate fi considerabilă, sub prețul pieței. Există și platforme online unde pot fi găsite agenții imobiliare dispuse să lase din preț.

„Reducerea poate fi uriașă, iar mulți oameni care nu sunt deranjați de aceste lucruri pot închiria locuințele sub prețul pieței”, spune Ng Goon-lau, investitor. El deține zeci de aparamente și este supranumit în pres locală drept „Regele caselor bântuite”.

Chiriașii aleg casele „bântuite” sau cele în care au avut loc crime, pentru a plăti o chirie mai ieftină

Altfel, există și agenții care oferă recomandări pentru cei care vor să identifice locuințele „bântuite” și modul în care să negocieze prețurile pentru chirie. Printre recomandări se află verificarea certificatelor de deces sau discutarea cu vecinii despre istoricul locuinței respective. Pe platforma Spacious.hk, de exemplu, se menționează modul în care locatarii care au locuit în apartamentele respective au decedat, arată CNN.

Ar putea fi o mutare benefică?

Însă, ar fi benefică o astfel de mutare într-o casă în care a avut loc o crimă, o moarte violentă sau într-una considerată a fi „bântuită”? Hong Kong este o urbe influențată de taoism și budism, iar ideea de a locui într-o asemenea locuință ar fi considerată drept „un semn rău”. Se spune că sufletele persoanelor care au avut o moarte violentă nu și-ar găsi liniștea, susține Andrew Kwan, maestru de feng shui.

O analiză arată că prețurile locuințelor etichetate ca fiind „bântuite” scad, în medie, cu 20%. Altfel, în cazul caselor în care au avut loc crime, scăderea prețului poate fi cu 34%.

„Credința în feng shui este foarte puternică în rândul chinezilor, iar în Hong Kong aproximativ 94% din populație este de origine chineză… ceea ce înseamnă că majoritatea cumpărătorilor resping ideea de a locui într-o casă bântuită”, a spus prof. Utpal Bhattacharya de la Universitatea de Știință și Tehnologie din Hong Kong.

Cazul din 2016

Chiar și în aceste condiții, există mulți locuitori care stau departe de aceste tipuri de locuințe. De exemplu, un apartament din Tsuen Wan, în care avusese loc o crimă în 2016, a fost vântui la un preț mai mic cu 40%, cu o pierdere de 142.000 de dolari. În 2016, un bărbat a fost ucis de 3 prieteni, apoi corpul lui a fost ascuns într-un bloc de ciment.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

