„Super-porcii” din zona radioactivă Fukushima. Ce abilități neobișnuite au dezvoltat.

Porcii „radioactivi mutanți” au scăpat de sub control în apropierea unei zone afectate de un dezastru nuclear și prezintă trăsături extraordinare. Acești „super-porci” au dezvoltat caracteristici neobișnuite în orașele fantomă din apropierea centralei nucleare Fukushima din Japonia, scrie The Sun.

Cum au apărut porcii „mutanți”

Dezastrul din 2011 a fost declanșat de un cutremur major cu magnitudinea 9,0, urmat de un tsunami. Aproximativ 164.000 de oameni au fost nevoiți să își părăsească locuințele pentru a evita expunerea la radiații. În haosul care a urmat, porcii domestici au fost lăsați liberi și abandonați, înainte de a începe să se încrucișeze cu mistreții locali.

Acest proces a dus la apariția unei populații de porci „mutanți” cu gene neobișnuite. Cercetători de la Universitățile din Fukushima și Hirosaki au descoperit că descendenții hibrizi au moștenit de la porcii domestici ciclul reproductiv rapid al liniei materne. Acest lucru a permis populației să se înmulțească mult mai rapid decât în cazul mistreților.

Profesorul Shingo Kaneko de la Universitatea din Fukushima a declarat: „Deși s-a sugerat anterior că hibridizarea dintre porcii sălbăticiți și mistreți poate contribui la creșterea populației, acest studiu demonstrează, prin analiza unui eveniment de hibridizare la scară largă după accidentul nuclear de la Fukushima, că ciclul reproductiv rapid al porcilor domestici este moștenit prin linia maternă.”

Fenomen genetic fără precedent

Mistreții sălbatici se reproduc, de obicei, o dată pe an, în timp ce porcii domestici au cicluri reproductive rapide, pe tot parcursul anului. Acest lucru duce la o rotație generațională mai rapidă a speciei hibride. Specia hibridă, cu linie maternă de porc domestic, a prezentat și niveluri mult mai scăzute de ADN de porc domestic. Această descoperire ar putea sugera că explozia populației diluează „genele nucleare” ale porcilor.

Geneticianul Donovan Anderson de la Universitatea Hirosaki a declarat: „Dorim să subliniem că acest mecanism are loc probabil și în alte regiuni ale lumii unde porcii sălbatici și mistreții se încrucișează.”

Porcii sălbatici sunt una dintre cele mai distructive specii invazive de pe Pământ. Aceștia sunt cunoscuți pentru distrugerea culturilor, afectarea animalelor domestice și degradarea ecosistemelor fragile. În zonele abandonate din apropierea Fukushima, populațiile de mistreți au crescut rapid în absența intervenției umane. Aceasta, combinată cu reproducerea accelerată a noii specii hibride, a creat un fenomen genetic fără precedent, potrivit cercetătorilor.

În 2017, echipe de vânători au fost mobilizate după ce o invazie de mistreți „radioactivi” a preluat mai multe orașe din zona de excludere Fukushima. Sute de animale, cunoscute pentru faptul că pot deveni agresive și pot ataca oamenii, au coborât din dealurile și pădurile din jur în orașele părăsite.

Recomandările autorului:

Efectul stresului asupra corpului nostru. Când devine o problemă serioasă

Viața revine la Cernobîl. Sanctuarul morții radioactive se transformă într-o rezervație naturală