Hong Kong, locul în care infernul se învecinează cu paradisul. Discrepanța dintre „locuințele-cușcă” din zgârie-nori și apartamentele de milioane de euro. Cum arată viața într-o locuință de 1,5 metri pătrați

Hong Kong este de departe cea mai scumpă piață imobiliară din întreaga lume. O familie din clasa medie ar trebui să economisească 20 de ani din veniturile obținute din salariu, fără să cheltuiască pe nimic altceva, pentru a-și permite o locuință la un preț mediu. Discrepanța dintre populația bogaților și a săracilor este uriașă, unii locuiesc în apartamente de aproape 42 de milioane de euro, în timp ce alții se luptă să supraviețuiască în cunoscutele „case sicriu”. Hong Kong-ul se confruntă acum cu cel mai mare incediu din ultimii 17 ani într-un cartier rezidențial din Tai Po. Cifrele oficiale au ajuns la 36 de morți și 279 de dispăruți.

Hong Kong se confruntă cu o criză a locuințelor, nu din lipsa de oferte în sine, ci din lipsa locuințelor accesibile. Cu o populație de aproape 7,5 milioane de locuitori, piața imobiliară din Hong Kong a devenit cea mai scumpă din lume. Chiriile medii au crescut până la aproape 1.700 de euro lunar, astfel peste 200.000 de oameni, inclusiv 40.000 de copii, nu au altă opțiune decât să trăiască în celebrele „locuințe sicriu” sau „case cuști” care combină bucătăria și toaleta, iar spațiul de dormit le ține loc și de șifonier, comodă de televizor și spațiu de depozitare.

Ce catastrofă ar putea provoca un astfel de incendiu în cel mai sărac cartier de „locuințe”

Un incendiu major a cuprins, în dimineața de 26 noiembrie, complexul Hung Fuk Court din districtul Tai Po, unde mai multe persoane au fost ucise și altele sunt dispărute. Cauza incendiului este necunoscută în prezent, iar șapte din cele opt clădiri ale complexului au fost grav afectate. Complexul din zona suburbană din partea de nord a Hong Kong-ului se adresează rezidenților cu venituri medii sau mici și face parte din programul guvernamental (Home Ownership Scheme) de subvenționare a locuințelor. Prin intermediul acestui program, familiile cu venituri sub o anumită limită au reușit să-și achiziționeze locuințe la prețuri sub piață. În acest complex prețul unui apartament începe de la 300.000 de euro și poate ajunge până la 650.000 de euro. Sume uriașe care s-au făcut scrum odată cu apartamentele.

Dacă un cartier cu nivel mediu de trai nu poate face față unui astfel de eveniment, pentru cartierul Lucky House din inima orașului, un incendiu de asmenea proporții ar însemna o catastrofă de neimaginat. Cartierul, aflat la doar 15 minute de zonele strălucitoare cu zgârie-nori din Hong Kong, este cunoscut pentru nivelul absurd de sărăcie în care trăiesc peste 200.000 de oamenii. Locuitorii sunt pensionari, muncitori săraci, dependenți de droguri și oameni cu boli mintale, care nu pot ține pasul cu creșterea costurilor la locuințe. În Lucky House se regăsesc celebrele „case sicriu”, adică spații locative de 1,5 metri pătrați în care chiria pentru un pat supraetajat este cuprinsă între 450 și 800 de euro pe lună, conform datelor Society for Community Organization.

În ce condiții inumane trăiesc locuitorii din Lucky House

Într-un apartament de 46 de metri pătrați, de exemplu, locuiesc aproximativ 30 de oameni, cu paturi supraetajate din placaj, construite special, fiecare cu propria ușă glisantă. Așa-zisele apartamente sunt de fapt cutii din lemn sau metal, amplasate una peste alta în camere mai mari, transformate ilegal în mini-locuințe. Înăuntru se află un pat de aproximativ 60 de cm lățime și 170 de cm lungime, iar în majoritatea cazurilor tot ce se poate agăța sau depozita se află pe cârlige montate pe pereți și tavan.

O cameră din complex găzduiește de obicei între 15 și 20 de „apartamente”, cu baie și bucătărie la comun pentru toți locatarii. Ventilația este aproape inexistentă, spre deosebire de șobolani și gândaci, care împart „cuștile” cu oamenii. Aici, o locuință are 1,3 metri pătrați, nu are pereți solizi, nu are uși și singurul mod de separare între vecini este o plasă de sârmă. Intimitatea este inexistentă, iar chiria pentru o astfel de „casă” ajunge la aproximativ 320 de euro pe lună. Raportat la veniturile locuitorilor, de maxim 1.7000 de euro pe lună, suma alocată pentru chirie este una copleșitoare. În ultimii 17 ani, numărul acestor locuințe ilegale a crescut de la 66.000 la 100.000. Deși guvernul promite că va elimina acest tip de locuințe până în 2049, promisiunea pare aproape imposibil de respectat.

Bogații Hong Kong-ului trăiesc în apartamente de milioane de euro

La polul opus e află The Peak, cea mai prestigioasă zonă rezidențială din Hong Kong, care oferă vederi impresionante asupra întregului oraș și a portului Victoria. În acest cartier exclusivist, prețurile proprietăților sunt printre cele mai mari la nivel global. Costul unui apartament de 2.222 de metri pătrați și 4 dormitoare este de aproape 9 milioane de euro, iar cel mai scump apartament vândut vreodată a costat 42 de milioane de euro. Complexul atrage în special localnici bogați și afaceriștii străini care caută locuințe de lux într-o zonă excelentă a Hong Kong-ului. atrage localnici bogați și afaceriști străini care caută locuințe de lux. Când vine vorba de chirii, prețul pe lună pentru un apartament de lux cu 3 dormitoare ajunge la aproximativ 12.700 de euro.

