Cum ar urma să arate orașul viitorului în Egipt: 165 de zgârie-nori într-un proiect uriaș de 27 miliarde dolari

Egiptul anunță construcția unui mega-oraș cu peste 150 de zgârie-nori lângă Cairo. Proiectul The Spine, evaluat la 27 de miliarde de dolari, promite zeci de mii de locuri de muncă și un nou pol economic în regiune.

Egipt pregătește unul dintre cele mai ambițioase proiecte urbane din ultimele decenii. Un nou oraș futurist, denumit The Spine, urmează să fie construit în apropiere de Cairo și va include nu mai puțin de 165 de zgârie-nori, într-o investiție colosală estimată la 27 de miliarde de dolari, scrie CNBC.ro

Sursa video – X/@TirthRajSharma5

Dezvoltarea este coordonată de Talaat Moustafa Group, în parteneriat cu Banca Națională a Egiptului. Valoarea totală a investiției ajunge la aproximativ 1,4 trilioane de lire egiptene, echivalentul a circa 1% din produsul intern brut al țării.

Proiectul va fi amplasat într-o Zonă Specială de Investiții, pe o suprafață de aproximativ 2,4 milioane de metri pătrați, la est de capitală. Conceptul urban include clădiri rezidențiale și comerciale, hoteluri, zone de divertisment și spații verzi, toate integrate într-un design modern și coerent.

Investiție cu un impact economic uriaș în

Inițiatorii estimează că The Spine va genera peste 55.000 de locuri de muncă directe, dar și sute de mii de joburi indirecte, pe parcursul dezvoltării și după finalizare. În plus, noul oraș este gândit ca un magnet pentru investiții și turism, cu obiectivul de a atrage milioane de vizitatori anual.

Deși termenul de finalizare nu a fost încă stabilit, proiectul este considerat unul strategic pentru dezvoltarea economică a Egiptului și pentru repoziționarea sa ca hub regional de afaceri și turism.

