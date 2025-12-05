Prima pagină » Diverse » Ciprian Ciucu, mesaj de mobilizare la vot și de unitate pentru București: „Orașul nostru are nevoie de soluții, nu de certuri”

Ciprian Ciucu, mesaj de mobilizare la vot și de unitate pentru București: „Orașul nostru are nevoie de soluții, nu de certuri”

05 dec. 2025, 20:04, Diverse
sursa foto: Mediafaxfoto

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria București, a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care transmite un apel la responsabilitate și la un vot rațional, orientat către proiecte serioase și către stabilitatea de care orașul are nevoie.

În mesajul transmis, el subliniază Bucureștiul are nevoie de oameni care colaboreze, nu de confruntări permanente. În plus, el le mulțumește celor care l-au susținut deja și se adresează și celor indeciși, printr-un argument simplu: poate reuni echipe și poate livra proiecte care schimbă orașul în bine.

Astăzi, se încheie o campanie foarte urâtă, dar de mâine, bucureștenii rămân. Orașul nostru are nevoie de soluții, nu de certuri. Vreau ca această ultimă zi să fie de responsabilitate și despre un vot rațional. Transmit un mesaj tuturor colegilor de dreapta, inclusiv USR: suntem de aceeași parte a baricadei și avem aceleași valori: transparență, competență, modernizare. Vom lucra din nou împreună, pentru că orașul are nevoie de noi toți la aceeași masa. Le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut deja, iar celor indeciși le spun: pot reuni echipe, pot livra proiecte și împreună putem face ca orașul nostru să se prezinte mai bine. Din 7 decembrie, Bucureștiul trebuie să fie unit”, a spus Ciprian Ciucu.

