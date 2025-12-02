Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a dat detalii despre strategia sa. Edilul sectorului 6 are în vedere un plan pe termen scurt și mediu care să revitalizeze dezvoltarea Bucureștiului.

Invitat de moderatorul emisiunii să explice care sunt prioritățile sale, în contextul în care problemele bucureștenilor trenează de ani de zile, liberalul a subliniat că principalul său proiect, în cazul în care va fi ales, este regenerarea centrului Capitalei.

Obiectivele pe termen scurt ale liberalului Ciprian Ciucu

Am propus un proiect pe termen scurt, de 2 ani și jumătate, în care să ducem mentenanța în orașul ăsta, să vopsim mobilierul care e degradat, să regenerăm spațiul verde. Sunt lucruri care se pot face în 2 ani și jumătate. Doi, o viziune pe termen mediu care înseamnă să începem lucrări și să avem rezultate pe care le scalăm, cum am reușit în 4 ani în sectorul 6 o să reușesc în următorii 6 ani și în celelalte sectoare plus centrul orașului. Pe termen lung, ca orașul să înceapă să fie bine pus la punct, toate sistemele să înceapă să funcționeze.

O altă prioritate, în viziunea primarului sectorului 6, o reprezintă starea spitalelor. Invitatul lui Ionuț Cristache a informat că, dacă va fi ales de bucureșteni, va împrumuta bani pentru spitale.

Cum vrea Ciucu să rezolve eterna problemă a clădirilor cu rism seismic din Centrul vechi

Politicianul a vorbit despre principalul său proiect dacă va deveni primar al Capitalei, și anume regenerarea centrului.

Sunt foarte multe clădiri de patrimoniu care sunt degradate și au risc seismic. Acest lucru se poate face doar dacă atragi bani privați. În acest moment, Primăria Capitalei și Ministerul Dezvoltării, care gestionează clădirile cu risc seismic, nu au suficienți bani. Regenerând o zonă care acum te respinge o zonă de destinație care te atrage, oamenii vor fi mult mai dispuși să-și ducă în circuitul economic clădirile unde sunt proprietari și să investească în consolidarea lor. În 2-3 ani vreau să avem lucrări care să crească valoarea centrului, a completat liberalul.

Ciprian Ciucu a mai observat că în mandatul mai scurt al viitorului edil al Capitalei nu se pot începe proiecte noi, argumentul său fiind acela că știm cum funcționează administrația în această țară.

