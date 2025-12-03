Candidatul PSD la alegerile parțiale pentru Primăria Municipiului București, Daniel Băluță, l-a acuzat pe contracandidatul PNL, Ciprian Ciucu, de un presupus „blat electoral” cu „candidata independentă”.

„Eu cred că distinsul coleg de la PNL încearcă un blat electoral cu colega. Și toată această abordare și tot acest comportament pe care îl are, face parte din strategia dânsului, dar e un blat”, a declarat Daniel Băluță, miercuri, la Antena 3 CNN.

El a precizat că există o înțelegere prealabilă între cei doi candidați.

„Asta este opinia mea. Și, dacă vedeți, unul pe altul nu se atacă niciodată. Nu despre domnul Drulă. Are blat cu doamna candidat. Este candidata independentă”, a adăugat candidatul PSD.

Conform ultimului sondaj CURS, candidatul PSD la Primăria București, Daniel Băluță, ar urma să obțină 26% din voturile bucureștenilor și ar câștiga alegerile care se desfășoară într-un singur tur de scrutin. (Mai multe detalii AICI)

Pe locul doi se află candidatul PNL, Ciprian Ciucu, cu 23% din voturi, urmat îndeaproape de Cătălin Drulă, la o diferență de doar un procent, cu 22%.

Pe locul patru se află candidatul independent susținut de AUR, Anca Alexandrescu, care ar obține doar 17% din voturi.

