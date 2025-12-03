Prima pagină » Știri politice » Daniel Băluță îl acuză pe Ciprian Ciucu de „blat electoral”

Daniel Băluță îl acuză pe Ciprian Ciucu de „blat electoral”

03 dec. 2025, 20:25, Știri politice
Daniel Băluță: "Am o fiică de 17 ani. Îmi doresc pentru ea să meargă pe stradă fără frică, într-un oraș sigur"

Candidatul PSD la alegerile parțiale pentru Primăria Municipiului București, Daniel Băluță, l-a acuzat pe contracandidatul PNL, Ciprian Ciucu, de un presupus „blat electoral” cu „candidata independentă”.

„Eu cred că distinsul coleg de la PNL încearcă un blat electoral cu colega. Și toată această abordare și tot acest comportament pe care îl are, face parte din strategia dânsului, dar e un blat”, a declarat Daniel Băluță, miercuri, la Antena 3 CNN.

El a precizat că există o înțelegere prealabilă între cei doi candidați.

„Asta este opinia mea. Și, dacă vedeți, unul pe altul nu se atacă niciodată. Nu despre domnul Drulă. Are blat cu doamna candidat. Este candidata independentă”, a adăugat candidatul PSD.

Conform ultimului sondaj CURS, candidatul PSD la Primăria București, Daniel Băluță, ar urma să obțină 26% din voturile bucureștenilor și ar câștiga alegerile care se desfășoară într-un singur tur de scrutin. (Mai multe detalii AICI)

Pe locul doi se află candidatul PNL, Ciprian Ciucu, cu 23% din voturi, urmat îndeaproape de Cătălin Drulă, la o diferență de doar un procent, cu 22%.

Pe locul patru se află candidatul independent susținut de AUR, Anca Alexandrescu, care ar obține doar 17% din voturi.

Ponta îl susține pe Băluță la Primăria Capitalei. „Sper ca duminică să ne alegem Primarul General cu creierul"

Sondaj CURS| Daniel Băluţă are câteva procente în faţa lui Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă

