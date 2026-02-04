Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul și analistul politic a oferit comentarii la cald despre raportul prezentat în Congresul SUA cu privire la interferența Bruxelles-ului în anularea alegerilor din România și cenzura politică exercitată de Comisia Europeană. Cunoscutul jurnalist critică insistența șefului statului, Nicușor Dan, de a susține propria versiune pe acest subiect, contrazisă de dovezile și concluziile americanilor.

În viziunea cunoscutului jurnalist, președintele Nicușor Dan se află într-o poziție delicată în acest moment, în contextul în care la fiecare vizită externă prezintă raportul său personal cu privire la anularea alegerilor de către CCR. În plus, șeful statului

”A doua (concluzie), că președintele Nicușor Dan este la strâmtoare. Domnia sa o ține langa cu un raport privind anularea alegerilor. Cum spuneam și luni în emisiunea dvs., nu l-a întrebat nimeni dacă se duce în America, el o ține langa că se duce. În fiecare interviu ține aprinsă tema anulării alegerilor, susținând că a fost ingerință rusă, că el pregătește un raport. Or principala idee a raportului din Camera Reprezentanților este că NU a fost ingerință rusă pe TikTok sau că nu se poate dovedi”, a completat jurnalistul. Cine se pricepe cât de cât la servicii poate să spună că nici nu trebuia să fie un raport al Comisiei Juridice (n.r. – din Congresul american), a mai observat Cristoiu.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

