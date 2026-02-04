Anul Nou Chinezesc 2026. Ce aduce luna februarie pentru fiecare zodie

Luna februarie este luna începutului de an chinezesc și, ca atare, are foarte multă energie. Este momentul în care oamenii își fac liste cu planuri și intenții, însă, în realitate, luna martie este considerată luna iubirii, nu februarie, care nu are nicio legătură cu acest aspect.

Astăzi este o zi specială deoarece, neoficial, se intră în energia noului an, în anul Calului de Foc. Se spune „neoficial” pentru că intrarea oficială în această energie va avea loc pe 17 februarie, odată cu luna nouă din 9 februarie. Atunci este sărbătoarea propriu-zisă, moment în care chinezii din întreaga lume, pe cât posibil, se întorc acasă. Este perioada cu cea mai mare agitație pe liniile aeriene, deoarece oamenii merg acasă pentru a binecuvânta noul an care urmează să înceapă. Așadar, astăzi nu își spun încă „La mulți ani”, dar se simte că, neoficial, s-a deschis ușa către energia noului an.

În acest context, specialistul în feng shui Cristina Doza explică cum va fi acest nou an din perspectiva zodiacului chinezesc, începând chiar din această lună.

Șobolan (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) În februarie, analiza începe cu primul semn zodiacal: Șobolanul. În general, este posibil ca persoanele născute în anul Șobolanului să primească în această lună oferte de lucru în străinătate sau în afara zonelor lor de confort, poate chiar în afara orașului. Ar fi indicat să accepte aceste oportunități, deoarece ele se pot dovedi investiții foarte bune pe termen lung. Șobolanii sunt încurajați să fie deschiși la deplasări. Se face apoi o mențiune despre cei născuți în 2020, care aparțin tot acestui semn. Deși sunt foarte tineri, se sugerează, mai în glumă, că ar putea exista ideea unor studii în străinătate, deși la vârsta lor acest lucru este puțin probabil. Bivol (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) Pentru cei născuți în anul Bivolului luna aceasta este asociată cu energia maternă și cu relația cu partea feminină din viața lor. Nu este o lună a iubirii, ci mai degrabă o lună a reconectării cu mama. Li se recomandă să fie mai atenți la mamele lor: dacă acestea nu mai sunt în viață, ar fi bine să meargă la biserică și să aprindă o lumânare; dacă sunt în viață, să le sune mai des sau să le facă vizite mai dese. Este o energie care le cere împăcare și armonizare cu această latură feminină. Tigru (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) Cei care sunt născuți în anul Tigrului trebuie să lucreze în această lună la veniturile pasive. Este posibil să fi avut deja anumite proiecte, iar acum să înceapă să vadă rezultatele. Dacă nu au astfel de proiecte, ar trebui să investigheze cum funcționează veniturile pasive, mai ales că sunt oameni de acțiune. Venitul pasiv, uneori, îți poate oferi mai mult timp pentru alte lucruri din viață, așadar acesta este un moment favorabil pentru ei.

Iepure (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023) În această lună, Iepurele este mai rebel decât de obicei. Nu îi plac structurile și regulile și ar putea avea tendința să le încalce, mai ales dacă este student sau adolescent, existând riscul să nu se înțeleagă bine cu profesorii. Ar fi bine să fie mai atent în această perioadă, deoarece ar putea fi penalizat mai ușor decât în alte momente. Este recomandat să își păstreze pentru sine nemulțumirile față de sistem și să manifeste aceste frustrări abia în luna martie. În această lună, trebuie să respecte autoritatea. Dragon (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024) Dacă cei născuți în anul Dragonului au intenția să călătorească în această lună, fie că este vorba de o vacanță mai lungă sau doar un weekend la munte, trebuie să fie foarte atenți la conflicte. Oricine este născut în anul Dragonului și pleacă în vacanță ar trebui să evite disputele cu alți turiști, deoarece acestea ar putea escalada și avea consecințe negative, inclusiv pe plan legal. Pot apărea chiar procese sau situații neplăcute. În cazul vedetelor născute în acest semn, există și riscul ca anumite lucruri să ajungă în presă, motiv pentru care ar trebui să fie mai precauți și mai temperați în această perioadă. Șarpe (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025) Cei născuți în anul Șarpelui trebuie să fie atenți la acte și la amenzi, deoarece pot fi mai vulnerabili în această lună la încălcări ale regulilor. De asemenea, s-ar putea reactiva un proces mai vechi. Totuși, este o lună favorabilă pentru procese, dacă vor să încheie ceva ce trenează de mult timp. Cal (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026) Cei născuți în anul Calului au foarte multă energie în această lună, însă au și foarte multe de făcut. Se vor agita mult și s-ar putea să aibă atât pierderi financiare, deoarece investițiile lor nu vor fi făcute cu suficientă înțelepciune, cât și pierderi de energie și vitalitate. Au tendința să vrea să facă totul singuri, motiv pentru care pentru ei este recomandat ca luna aceasta să învețe să delege. În general, cei născuți în anul Calului nu prea știu să delege, fiind foarte independenți și obișnuiți să se descurce singuri, însă în această perioadă li se transmite clar că nu mai pot continua așa și că trebuie să învețe să împartă responsabilitățile.