Când trece România la ora de vară în 2026. Românii vor da ceasurile cu o oră înainte 

04 feb. 2026, 18:00, Social
România va trece, în scurt timp, la ora de vară. Asta înseamnă că ceasurile se vor da cu o oră înainte, ceea ce înseamnă debutul zilelor mai lungi cu mai multă lumină naturală seara.  

Programul zilnic, transportul, activitățile economice, dar și obiceiurile oamenilor vor fi afectate de ajustarea aceasta aplicată în majoritatea statelor europene. Când are loc mai exact trecerea la ora de vară în 2026 și ce trebuie să știe oamenii pentru a se pregăti din timp.  

Când se trece la ora de vară în 2026 

În noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie 2026, România va trece la ora de vară. Ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel încât ora 03:00 va deveni ora 04:00. Această modificare marchează începutul perioadei de vară din punct de vedere al timpului oficial, relatează PRO Tv. 

Trecerea la ora de vară este o ajustare sezonieră a timpului oficial, prin care se aliniază la fusul orar standard. Deși durata zilei rămâne aceeași, după schimbare avem parte de mai multă lumină naturală după-amiaza și seara, iar nopțile devin mai scurte.  

De ce se schimbă ora 

Schimbarea orei, cunoscută sub denumirea de „ora de vară” și „ora de iarnă”, reprezintă o practică care se aplică în numeroase state pentru a sincroniza mai bine activitățile umane cu lumina naturală. Modificarea aceasta sezonieră a timpului are la bază considerente economice, sociale și energetice. 

Originea acestei schimbări 

Această ideea a schimbării sezoniere a orei a fost menționată pentru prima dată în anul 1784 de Benjamin Franklin, care a sugerat că o utilizare mai bună a luminii naturale ar putea reduce consumul de lumânări și ulei pentru lămpi. Cu toate acestea, propunerea sa a rămas teoretică timp de mai bine de un secol. Implementarea efectivă a orei a avut loc în Primul Război Mondial.  

