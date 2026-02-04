Cristoiu analizează raportul devastator din SUA: Puterea din România a adus un plus de cenzură

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat pe tema raportului devastator prezentat în Congresul American despre cenzura exercitată de comisia Europeană și interferența în anularea alegerilor din 2024. Cunoscutul jurnalist s-a confruntat direct cu cenzura de la Bruxelles, contul său de TikTok fiind închis definitiv.

Raportul confirmă cenzura ideilor incomode

”Nu pot să recuperez nimic. În acest raport, se arată cenzura unor idei. Îmi amintește de situația dim timpul comunismului, adevărul era dat de Europa Liberă și Vocea Americii. Acum America acuză că aceste canale au fost cenzuate în Europa”, a afirmat Cristoiu.

În opinia cunoscutului jurnalist și analist politic, cel mai grav aspect relevat de raportul elaborat în SUA este faptul că românii au dovedit exces de zel față de Digital Service Act, legea emisă de la Bruxelles.

”Foarte important, în raport se spune că puterea din România a adus un plus de cenzură față de legea digitalizării din Uniunea Europeană. Sunt invocate niște întâlniri din februarie-martie, mie mi-au închis contul în aprilie.

Eu cred că ai noștri au fost și mai silitori în cenzurare, au rezolvat cu TikToK. Era clar că deranjam, asta e prima concluzie”.

Nicușor Dan ține aprinsă tema anulării alegerilor, dar raportul arată că NU a fost ingerință rusă

În plus, președintele Nicușor Dan se află într-o poziție ingrată în acest moment, în contextul în care la fiecare deplasare externă prezintă raportul său personal cu privire la anularea alegerilor de către CCR.

”A doua (concluzie), că președintele Nicușor Dan este la strâmtoare. Domnia sa o ține langa cu un raport privind anularea alegerilor. Nu l-a întrebat nimeni dacă se duce în America, el o ține langa că se duce. În fiecare interviu ține aprinsă tema anulării alegerilor, susținând că a fost ingerință rusă. Or principala idee a raportului din Camera Reprezentanților este că NU a fost ingerință rusă pe TikTYok sau că nu se poate dovedi”, a completat jurnalistul.

