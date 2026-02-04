Prima pagină » Actualitate » Primăria Capitalei dărâmâ mitul călătoriei fără bilet. „Se dau amenzi și pentru cei care au cărți de identitate electronice”

Primăria Capitalei dărâmâ mitul călătoriei fără bilet. „Se dau amenzi și pentru cei care au cărți de identitate electronice”

04 feb. 2026, 18:25, Actualitate
Primăria Capitalei dărâmâ mitul călătoriei fără bilet.
FOTO: Primăria Capitalei.

Primaria Capitalei a emis un comunicat pe rețelele de socializare prin intermediul căruia a demontat mitul călătoriei fără bilet. Aceste precizări vin în contextul noilor cărți de identitate electronice, care au creat o problemă neașteptată în transportul public din București.

Primăria Capitalei: ”Nu urcați în mijloacele de transport în comun fără să plătiți călătoria”

Sistemele de control ale STB nu sunt adaptate pentru aceste documente, iar lipsa cititoarelor pentru cip face imposibilă, în anumite cazuri, sancționarea călătorilor prinși fără bilet. Primăria Capitalei a atenționat călătorii să nu circule fără bilet, pentru a nu risca să primească amenzi. În comunicat s-a precizat că, în cazul în care călătorii sunt prinși fără bilet, suprataxa este de 80 de lei, bani pe care oamenii trebuie să îi plătească pe loc.

”Nu urcați în mijloacele de transport în comun fără să plătiți călătoria! Se dau #amenzi și pentru cei care au cărți de identitate electronice.
Controlorii STB merg pe teren alături de colegii de la Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București și verifică rapid în sistem CNP-ul. Adresa de domiciliu apare, iar procesul verbal este încheiat numaidecât.
Au fost și azi împreună, în autobuze, troleibuze și tramvaie. Controlorii fac adesea echipă cu polițiștii locali, dar le solicită sprijinul și punctual, în acele situații mai „delicate”, în care călătorii prinși fără bilet devin recalcitranți și refuză să se legitimeze.
Suprataxa, pentru neplata călătoriei, este de 80 de lei, pe loc. Cât abonamentul pe o lună. Cine refuză suprataxa, primește o #amendă cuprinsă între 300 și 500 de lei. Aceasta se poate plăti ulterior și presupune întocmirea unui proces verbal.
Prețul unui bilet este, însă, doar 3 lei.
Construim, prin schimbări mici, un oraș civilizat și sigur!”, se arată comunicatul emis de Primăria Capitalei.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Amantlâcul anului 💣 Chirurgul (căsătorit) a 'operat-o' pe frumușica de la Neatza!
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Cancan.ro
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
Inteligența Artificială intră pe urmele dinozaurilor: aplicația care identifică speciile după amprente
FLASH NEWS Discuție de ultimă oră între Donald Trump și președintele chinez, Xi Jinping. Care au fost crizele abordate de cei doi șefi de stat
18:08
Discuție de ultimă oră între Donald Trump și președintele chinez, Xi Jinping. Care au fost crizele abordate de cei doi șefi de stat
CONTROVERSĂ Culmea ipocriziei. Cei care au dus lupte grele împotriva marilor proiecte miniere merg la Summitul mineralelor rare. Oana Țoiu, Radu Burnete și Mihai Jurca reprezintă România în SUA
18:05
Culmea ipocriziei. Cei care au dus lupte grele împotriva marilor proiecte miniere merg la Summitul mineralelor rare. Oana Țoiu, Radu Burnete și Mihai Jurca reprezintă România în SUA
FLASH NEWS UE pregătește un parteneriat cu SUA în domeniul mineralelor critice, pentru a reduce dependența de China
18:02
UE pregătește un parteneriat cu SUA în domeniul mineralelor critice, pentru a reduce dependența de China
LIFESTYLE Când trece România la ora de vară în 2026. Românii vor da ceasurile cu o oră înainte 
18:00
Când trece România la ora de vară în 2026. Românii vor da ceasurile cu o oră înainte 
EXCLUSIV Florin Cîțu, dezvăluiri despre avocata controversată a PNL-ului: Am găsit-o la partid/Când am ajuns era acolo/Era peste tot
17:50
Florin Cîțu, dezvăluiri despre avocata controversată a PNL-ului: Am găsit-o la partid/Când am ajuns era acolo/Era peste tot
INEDIT VIDEO. Cum arată cel mai extrem rollercoaster din lume. Parcul de distracții este în Arabia Saudită
17:49
VIDEO. Cum arată cel mai extrem rollercoaster din lume. Parcul de distracții este în Arabia Saudită

Cele mai noi

Trimite acest link pe