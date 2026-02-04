Primăria Capitalei dărâmâ mitul călătoriei fără bilet. „Se dau amenzi și pentru cei care au cărți de identitate electronice”

Primaria Capitalei a emis un comunicat pe rețelele de socializare prin intermediul căruia a demontat mitul călătoriei fără bilet. Aceste precizări vin în contextul noilor cărți de identitate electronice, care au creat o problemă neașteptată în transportul public din București.

Primăria Capitalei: ”Nu urcați în mijloacele de transport în comun fără să plătiți călătoria”

Sistemele de control ale STB nu sunt adaptate pentru aceste documente, iar lipsa cititoarelor pentru cip face imposibilă, în anumite cazuri, sancționarea călătorilor prinși fără bilet. Primăria Capitalei a atenționat călătorii să nu circule fără bilet, pentru a nu risca să primească amenzi. În comunicat s-a precizat că, în cazul în care călătorii sunt prinși fără bilet, suprataxa este de 80 de lei, bani pe care oamenii trebuie să îi plătească pe loc.

”Nu urcați în mijloacele de transport în comun fără să plătiți călătoria! Se dau #amenzi

Controlorii STB merg pe teren alături de colegii de la Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București

Au fost și azi împreună, în autobuze, troleibuze și tramvaie. Controlorii fac adesea echipă cu polițiștii locali, dar le solicită sprijinul și punctual, în acele situații mai „delicate”, în care călătorii prinși fără bilet devin recalcitranți și refuză să se legitimeze.

Suprataxa, pentru neplata călătoriei, este de 80 de lei, pe loc. Cât abonamentul pe o lună. Cine refuză suprataxa, primește o #amendă

Prețul unui bilet este, însă, doar 3 lei.

Construim, prin schimbări mici, un oraș civilizat și sigur!”, se arată comunicatul emis de Primăria Capitalei.