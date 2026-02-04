Discuție de ultimă oră între Donald Trump și președintele chinez, Xi Jinping. Care au fost crizele abordate de cei doi șefi de stat

Președintele Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, au avut miercuri o convorbire telefonică importantă, prima de la ultima lor întrevedere din noiembrie 2025. Cei doi șefi de stat au abordat mai multe subiecte, printre care și pregătirea vizitei de stat a președintelui american în China, din luna aprilie.

Apelul telefonic a servit drept etapă premergătoare pentru vizita oficială a lui Donald Trump în China, planificată pentru luna aprilie. În „convorbirea lungă și amănunțită”, Donald Trump și Xi Jinping au abordat multe subiecte, printre care comerțul, armata, situația Taiwanului, războiul dintre Rusia și Ucraina, situația din Iran, comerțul cu petrol și boabe de soia și multe altele.

„Tocmai am avut o conversație telefonică excelentă cu președintele Xi al Chinei. A fost o convorbire lungă și amănunțită, în cadrul căreia s-au discutat multe subiecte importante, inclusiv comerțul, armata, călătoria din aprilie pe care o voi face în China (pe care o aștept cu nerăbdare!), Taiwanul, războiul dintre Rusia și Ucraina, situația actuală cu Iranul, achiziționarea de petrol și gaze de către China din Statele Unite, luarea în considerare de către China a achiziționării de produse agricole suplimentare, inclusiv creșterea cantității de soia la 20 de milioane de tone pentru sezonul curent (s-au angajat la 25 de milioane de tone pentru sezonul următor!), livrările de motoare de avioane și numeroase alte subiecte, toate foarte pozitive! Relația cu China și relația mea personală cu președintele Xi este extrem de bună și amândoi ne dăm seama cât de important este să o menținem așa. Cred că vor fi obținute multe rezultate pozitive în următorii trei ani ai președinției mele, atât cu președintele Xi, cât și cu Republica Populară Chineză!”, a scris președintele american pe Truth Social.

Înainte de Donald Trump, Xi Jinping a vorbit și cu Vladimir Putin

Discuția a avut loc la doar câteva ore după ce Xi Jinping a vorbit prin videoconferință cu Vladimir Putin. Discuția dintre liderul rus și cel chinez a marcat debutul simbolic al „Primăverii”, conform calendarului chinezesc.

Putin a descris alianța dintre Moscova și Beijing drept un „factor de stabilitate” esențial într-un peisaj internațional complex, iar ambii lideri au calificat relațiile bilaterale ca fiind „exemplare”. Cu ocazia acestei convorbiri, Xi Jinping i-a propus lui Putin elaborarea unui „nou plan grandios” pentru dezvoltarea relațiilor în următorii ani, iar președintele rus a acceptat invitația omologului chinez de a face o vizită oficială în China în prima jumătate a acestui an.

