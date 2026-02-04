Prima pagină » Știri politice » Culmea ipocriziei. Cei care au dus lupte grele împotriva marilor proiecte miniere merg la Summitul mineralelor rare. Oana Țoiu, Radu Burnete și Mihai Jurca reprezintă România în SUA

04 feb. 2026, 18:05, Știri politice
Culmea ipocriziei. Cei care au dus lupte grele împotriva marilor proiecte miniere merg la Summitul mineralelor rare. Oana Țoiu, Radu Burnete și Mihai Jurca reprezintă România în SUA

România merge miercuri la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice la Washington. Delegația? Țoiu – Burnete – Jurca, o delegație a progresiștilor, care au dus ani la rând o luptă serioasă în România împotriva marilor proiecte miniere. Iar exemplul clasic rămâne Roșia Montană, care a produs proteste masive, a scos zeci de mii de oameni în stradă și a înghețat proiectul până când subiectul a devenit unul tabu.

Iată însă că România ajunge acum în punctul în care vorbește serios despre minerale critice și metale rare. Problema este că țara noastră nu merge cu o strategie clară, ci cu atitudinea cu care ne-am obișnuit deja. Vrem să fim în primul rând la summituri, dar nu ne place ce presupune drumul până acolo.

Ce își propune România pentru Summit

„Reuniunea are ca obiectiv întărirea cooperării internaționale pentru asigurarea unor lanțuri de aprovizionare sigure și diversificate în domeniul mineralelor critice, atât la nivel bilateral, cât și în format UE–SUA. Discuțiile vor viza o abordare strategică a acestui sector, urmând ca, pe parcursul anului, să fie analizate propuneri de parteneriate comerciale și investiționale în cadrul unui grup de lucru tehnic constituit la nivelul Guvernului României, cu scopul facilitării investițiilor strategice. Consolidarea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic România–SUA și dezvoltarea oportunităților pentru investiții comune se numără printre obiectivele Guvernului României în 2026, alături de creșterea rolului României ca actor european relevant pentru autonomia strategică în domeniul mineralelor critice”, se arată în comunicatul de presă.

Summitul mineralelor rare

Aproximativ 20 de țări, inclusiv state membre ale G7, vor purta discuții privind pământurile rare, în contextul unor apeluri ca Statele Unite să garanteze un preț minim. Miniștri din Statele Unite, Uniunea Europeană, Regatul Unit, Japonia, Australia și Noua Zeelandă se reunesc în această săptămână la Washington pentru a discuta formarea unei alianțe strategice în domeniul mineralelor critice.

Reuniunea, convocată de șeful diplomației americane, este percepută ca un pas pentru repararea relațiilor transatlantice, afectate de un an de conflicte cu Donald Trump, și pentru a deschide calea altor alianțe menite să ajute statele să își reducă riscurile legate de dependența de China, inclusiv o inițiativă centrată pe sectorul oțelului, scrie The Guardian.

În cazul în care discuțiile vor avea succes, ar urma să fie adoptată o declarație comună, care ar putea fi percepută drept un punct de cotitură în relațiile cu aliații care colaborează cu Statele Unite pentru a-și reduce dependența de China, în loc să fie nevoiți să contracareze constant amenințările tarifare ale lui Trump.

