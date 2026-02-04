Nicușor Dan, prima reacție pe raportul SUA despre ingerințele UE în alegerile din România: „România nu este vizată/ Alegerile au fost anulate legal” România este menționată de 113 ori în raportul american

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după apariția raportului preliminar al Comisiei juridice din Camera Reprezentanților a Congresului SUA, care pune sub semnul întrebării anularea alegerilor prezidențiale din România. Într-o postare pe Facebook, șeful statului susține că documentul american nu vizează România în mod direct și că menționarea țării noastre are rol secundar, în cadrul unei discuții mai largi.

„România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, iar referirile din document la adresa țării noastre sunt strict contextuale”, a transmis președintele.

Totodată, Nicușor Dan afirmă că pasajele despre alegerile prezidențiale din 2024 au un caracter limitat și nu pot funcționa ca o concluzie juridică. „Referirile la alegerile prezidențiale din 2024 prezentate în raport sunt strict descriptive” și „nu reprezintă și nici nu se pot substitui unei evaluări juridice”, a scris acesta.

Președintele atrage atenția și asupra faptului că raportul citează parțial poziția unei singure companii, TikTok. El invocă rapoarte publice ale platformei, care ar fi recunoscut acțiuni împotriva manipulării online.

„Chiar platforma TikTok a admis în mai multe rapoarte publice că a identificat în mod proactiv mai multe rețele de influență ascunsă”, a precizat președintele.

În ceea ce privește anularea alegerilor, Nicușor Dan susține că decizia a avut un temei intern și constituțional. Potrivit președintelui, anularea a reprezentat „un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale în fața unei amenințări asimetrice”, bazat pe evaluările instituțiilor de securitate națională și pe autoritatea CCR.

El mai afirmă că hotărârea CCR s-a sprijinit pe documente care indicau dezechilibre grave în alegeri. Dan arată că decizia „s-a fundamentat pe documentele care indicau fără echivoc denaturarea egalității de șanse între candidați” și „vicierea masivă a campaniei electorale de către un singur candidat”, inclusiv prin folosirea „netransparentă și ilegală a tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale”, dar și prin „finanțarea nedeclarată a campaniei electorale”.

Acuzațiile din raportul american: Comisia Europeană s-a implicat direct în alegerile din România prin măsuri de cenzură

Un raport oficial al Comitetului pentru Justiție din Camera Reprezentanților SUA arată cum Comisia Europeană s-a implicat direct în alegerile din mai multe state europene, inclusiv România, prin presiuni asupra platformelor online și prin măsuri de cenzură a conținutului politic.

Potrivit documentului, România este cazul în care Comisia Europeană ar fi aplicat cele mai agresive măsuri de control ale discursului online, în timpul alegerilor prezidențiale din 2024.

Raportul reamintește că, în decembrie 2024, CCR a anulat primul tur al alegerilor, câștigat de Călin Georgescu. Decizia s-a bazat pe informații furnizate de serviciile de informații, care au susținut că Rusia ar fi influențat campania acestuia prin TikTok.

Documentele interne ale TikTok, prezentate ulterior atât autorităților române, cât și Comisiei Europene, contrazic această versiune. Platforma a transmis că nu a găsit dovezi privind existența unei rețele coordonate de zeci de mii de conturi asociate campaniei lui Georgescu.

Raportul american arată că, înainte de alegerile din România, Comisia Europeană a cerut platformelor online să intensifice moderarea conținutului politic. Autoritățile române ar fi solicitat eliminarea unor materiale politice, inclusiv conținut critic la adresa partidelor de guvernare sau favorabil lui Călin Georgescu. TikTok a refuzat însă o parte dintre solicitări și a invocat libertatea de exprimare.

