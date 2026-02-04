Prima pagină » Actualitate » Ștefan Popescu, avertisment după raportul SUA: România riscă să devină pion în disputa dintre SUA și UE

Bianca Dogaru
04 feb. 2026, Actualitate
Analistul de politică externă, Ștefan Popescu, susține că dezbaterea publică din România pe tema raportului Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților SUA a deviat de la problemele reale. În opina sa, discuțiile s-au concentrat pe atacuri și acuzații legate de credibilitatea raportului, în loc să vizeze consecințele pentru România. 

Ștefan Popescu afirmă că actuala putere politică de la București nu reușește să transmită mesajele corecte la Washington și nu are acces la canalele de influență necesare.

„România, și în special actuala putere politică instalată acum nouă luni, nu are capacitatea de a transmite la Washington mesajele corecte și de a accesa contactele potrivite. Prin urmare, raportul – și modul în care a fost instrumentalizat Bucureștiul în disputa Washington-UE – este un eșec de politică externă. Această situație ne arată că relația București-Washington nu este tocmai „au beau fix”.”

Potrivit lui Ștefan Popescu, folosirea României ca instrument de presiune asupra UE poate consolida, în Statele Unite, o percepție negativă despre țara noastră.

„Folosirea României ca instrument de presiune asupra UE riscă să consolideze în SUA o anumită percepție despre țara noastră, cu efecte potențial nefaste asupra poziției americane față de România.”

Ștefan Popescu consideră că întrebarea principală nu este cine a greșit sau cât de solid este raportul, ci modul în care România poate ieși din această situație.

„Întrebarea esențială nu este cine a greșit sau cât de documentat este raportul, ci: cum rezolvăm această situație? Cum evităm ca România să devină pion într-o dispută care nu ne servește interesele? Aceasta trebuie să fie centrul dezbaterii.”

 

Cele mai noi

