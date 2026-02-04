Prima pagină » Știri externe » UE pregătește un parteneriat cu SUA în domeniul mineralelor critice, pentru a reduce dependența de China

UE pregătește un parteneriat cu SUA în domeniul mineralelor critice, pentru a reduce dependența de China

04 feb. 2026, 18:02, Știri externe
Uniunea Europeană pregătește o propunere de parteneriat cu Statele Unite în domeniul mineralelor critice, pentru a reduce influența Chinei, scrie Bloomberg. Conform surselor, UE este pregătită să semneze un memorandum de înțelegere cu Washingtonul în termen de trei luni pentru a elabora o „Foaie de parcurs pentru un parteneriat strategic”.

Conform proiectului de declarație pe care SUA și Comisia Europeană îl vor publica miercuri, ambele părți intenționează să finalizeze negocierile în următoarele 30 de zile. Memorandumul propune ca Uniunea Europeană și Statele Unite să studieze posibilitatea unor proiecte comune în domeniul mineralelor critice și a unor mecanisme de susținere a prețurilor.

De asemenea, recomandă examinarea unor modalități de a proteja ambele piețe de o ofertă excesivă de minerale din afara granițelor și de alte forme de manipulare a pieței. În plus, propunerea prevede crearea unor lanțuri de aprovizionare fiabile între cele două părți.

În același timp, în același document, UE insistă ca ambele părți să respecte integritatea teritorială a celuilalt, au adăugat sursele. „O astfel de inițiativă comercială multilaterală ar putea include studierea elaborării unor politici comerciale coordonate și a unor mecanisme, precum praguri de prețuri minime ajustate la graniță, piețe bazate pe standarde, subvenții pentru acoperirea decalajului de prețuri sau acorduri de achiziție”, se arată în proiectul de declarație, care va fi publicat oficial miercuri.

Problema este o prioritate absolută pentru Washington, după ce Beijingul a impus anul trecut restricții la exportul așa-numitelor pământuri rare. Restricțiile au fost amânate în octombrie, ca parte a unui acord între Trump și liderul chinez Xi Jinping, dar oficialii americani sunt acum hotărâți să facă progrese rapide în această privință.

Ca parte a acestui efort, SUA au făcut presiuni asupra unor state membre ale UE pentru a semna acorduri bilaterale. Ca răspuns, comisia a cerut țărilor blocului comunitar să rămână unite, iar capitalele UE au dat comisiei mandatul de a negocia un acord.

