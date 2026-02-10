Criza apei potabile din Curtea de Argeș se adâncește. După o ședință de urgență „secretă”, Bolojan și Arafat ar fi găsit vinovații. Gândul vă prezintă documentul DSP care reconfirmă infestarea apei, iar cetățenii intră în a 5-a lună fără apă de băut

Problema apei potabile de la Curtea de Argeş este departe de a fi rezolvată. În urma unui nou buletin de analiză, s-a găsit că apa este infestată cu o bacteria Clostridium Difficile, după ce, în urmă cu puţin timp a fost descoperită aceeaşi bacterie, dar în varianta mai uşoară, Clostridium Perfringens. Prefectura Argeş a declarat stare de alertă şi a informat cetăţenii din Curtea de Argeş, printr-un mesaj Ro-Alert să nu consume apa din reţeaua publică.

Sursele Gândul spun că luni seara a avut loc o şedinţă urgentă şi secretă la care ar fi participat şi premierul Ilie Bolojan, dar şi şeful Situaţiilor de Urgenţă, Raed Arafat, iar acesta din urmă a fost foc şi pară la adresa autorităţilor din Argeş care ştiau situaţia încă din noiembrie 2025, însă ar fi preferat să pună batista pe ţambal.

Cei de la AUR au organizat chiar şi un protest, sâmbăta trecută, pentru a atrage atenţia asupra faptului oamenii din Curtea de Argeş nu au apă potabilă de mai bine de 4 luni.

Autorităţile din Argeş s-ar mai face vinovate, spun aceleaşi surse, din cauză că deşi ştiau că nu vor face faţă turbidităţii ridicate a apei din Barajul Vidraru, au decis să dea drumul apei. Barajul se află în administrarea Hidroelectrica Curtea de Argeş, care este condusă de un director de la PNL, iar membrii Consiliului de Administraţie provin tot din rândul liberalilor. Compania Aquaterm, prin care este livrată apa în sistemul public, este adminsitrată de Primăria Curtea de Argeş şi este o companie aflată în pragul falimentului care, mai mult ca sigur, va fi băgată în insolvenţă, mai spun aceleaşi surse.

Şeful Situaţiilor de Urgenţă, Raed Arafat, ar fi convocat şedinţa de urgenţă de la Guvern şi le-ar fi reproşat celor de la Argeş că nu au anunţat mai devreme, iar perioada minimă pentru o rezolvare de urgenţă a situaţiei presupune cel puţin 6 luni.

O soluţie ar fi forarea de puţuri la mare adâncime cu ajutorul unei companii private, dar asta s-ar putea realiza numai în condiţiile în care administraţia locaă ar dispune şi de bani pentru o astfel de situaţie.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a emis un mesaj Ro-Alert prin care avertizează populaţia din 4 localităţi că apa de la reţea nu este potabilă.

Spitalul va primi apă cu cisterna, iar populaţia, îmbuteliată

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Argeş, întrunit luni seară, a decis transmiterea de mesaje prin sistemul Ro-Alert către cetăţenii din municipiul Curtea de Argeş şi din localităţile Băiculeşti, Valea Danului şi Valea Iaşului cu privire la prezenţa bacteriei Clostridium perfringens în apă.

”Ca măsură de protecţie a sănătăţii populaţiei, este interzisă utilizarea apei pentru consum uman, animal sau igiena personală. Populaţia este rugată să utilizeze apa din sursele puse la dispoziţie de autorităţile locale, din izvoare verificate sau apă îmbuteliată”, informează CJSU Argeş.

CJSU a decis instituirea stării de alertă în municipiului Curtea de Argeş pentru o perioadă de 30 de zile, începând de luni. Apa furnizată la reţea în Curtea de Argeş este intersiză pentru consum, prepararea hranei şi igiena personală.

Autorităţile afirmă că va fi livrată apă în mai multe zone din oraş, precum şi la Spitalul Municipal ”Sfânta Muceniţă Filofteia”.

”Am solicitat autorităţilor municipale din Curtea de Argeş să asigure în continuare apă îmbuteliată pentru consum şi prepararea hranei în unităţile de învăţământ, precum şi pentru persoanele vulnerabile şi persoanele nedeplasabile”, transmite prefectul de Argeş, Ioana Făcăleaţă.

Prefectul a mai spus că a cerut sprijin guvernamental ”pentru rezolvarea cât mai rapidă a problemelor legate de alimentarea cu apă din zona Curtea de Argeş”, solicitând fonduri de urgenţă de la Guvern pentru lucrări şi investiţii care să contribuie la remedierea cât mai rapidă a situaţiei.

Marţi şi miercuri, furnizarea apei va fi întreruptă la Curtea de Argeş pentru executarea unor lucrări la staţia de tratare a apei de care este conectat Curtea de Argeş.

Autoritățile au transmis și un mesaj RO-ALERT prin care i-au informat pe locuitorii din oraș și din trei comune că apa poate fi folosită doar pentru toaletă.

Oamenii vor primi apă potabilă în punctele stabilite de autorități, iar la Spitalul Municipal va fi asigurată alimentarea cu o cisternă.

Problemele în zonă au apărut prima dată la sfârșitul anului trecut, după începerea lucrărilor la hidrocentrala Vidraru.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministrul Energiei nu va fi prezent luni la „Ora Guvernului”. Bogdan Ivan a cerut ca dezbaterea să fie reprogramată

George Simion protestează la Curtea de Argeș alături de localnicii care nu au apă potabilă de patru luni: „Bolojan o ține în brațe pe Buzoianu”