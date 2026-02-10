Ce înseamnă dacă îți ții telefonul pe masă, în restaurant sau în baruri? Ce spun experții în psihologie

Potrivit experților în psihologie comportamentală și etichetă socială, gestul de a ține telefonul pe masa într-un context social, restaurant, bar, întalnire etc transmite mesaje non-verbale destul de puternice. De cele mai multe ori, acest gest este interpretat negativ, chiar dacă persoana nu o face intenționat. Care ar fi principalele semnificații în opinia avizată a psihologilor.

„Nu esti prioritatea mea numarul 1”

Acesta este cel mai comun semnal pe care îl percepe interlocutorul. Psihologii numesc acest fenomen „phubbing” (phone snubbing).

Mesajul transmis: Plasarea telefonului la vedere semnalează inconștient că ești gata să întrerupi conversația actuală pentru ceva „mai bun” sau mai important care ar putea apărea pe ecran.

Acest gest îi poate face pe cei din jur să se simtă mai puțin importanți sau ignorați.

Scăderea calitații conexiunii (Efectul „iPhone”)

Studiile au arătat că simpla prezența a unui telefon mobil pe masa, chiar și dacă este pus cu fața în jos și nu sună, afectează calitatea interactiunii. Asta face ca empatia dintre comeseni să fie redusă sensibil. Oamenii tind să aibă conversații mai superficiale și să arate mai puțină empatie atunci când un telefon este vizibil.

Atenție divizată: Creierul rămâne într-o stare de alertă parțială, anticipând o notificare, ceea ce impiedică relaxarea totala și conectarea empatică profunda.

FOMO (Fear Of Missing Out) și nesiguranța

Din punct de vedere psihologic, nevoia de a avea telefonul în câmpul vizual poate indica o formă de anxietate sau dependență.

Este vorba de nevoia de validare. Verificarea constantă sau simpla nevoie de proximitate a telefonului poate trăda nesiguranța sau teama de a pierde noutați din mediul online/social, sau este un mecanism de apărare. Uneori, telefonul este folosit ca un scut social („social shield”) pentru a evita momentele de tăcere stânjenitoare sau intimitatea excesiva.

Excepții si nuanțe

Nu întotdeauna este vorba despre lipsa de respect. Contextul conteaza. Asteptarea unei urgențe: Dacă persoana a anunțat din start („Scuze, țin telefonul aici pentru că aștept un telefon urgent de la muncă/familie”), gestul devine acceptabil și politicos, care nu are nici un efect al innteracțiunii.

Dar uneori acest gest, nu înseamnă nimic. Pentru mulți, telefonul a devenit o extensie a mâinii, iar gestul de a-l pune pe masa este un automatism subliminal, fara o intenție ascunsă.

Deși pentru posesor poate părea un gest inofensiv sau practic, experții în limbajul trupului susțin că plasarea telefonului între tine și cealaltă persoană creeaza o barieră fizică și psihologică. Cel mai puternic semn de respect și interes este să ții telefonul în buzunar sau în geantă, complet ascuns vederii.