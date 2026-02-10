„Piruetele financiare” ale controversatului afacerist Dragoș Sprînceană, „apropiatul” lui Donald Trump. E plin de datorii, iar o firmă de leasing i-a deschis proces pentru recuperarea a peste 20 de milioane dolari

America rămâne „țara tuturor posibilităților”, iar Dragoș Sprînceană – „om de afaceri și consultant politic”, așa cum se prezintă în mediul online – trăiește „visul american”. Dar care riscă să se transforme în coșmar american pentru constănțeanul în vârstă de 47 de ani. Sprînceană e plin de datorii.

Plecat din România la 22 de ani, Dragoș Sprînceană este membru al Comitetului Executiv al Partidului Republican din Palm Beach și se prezintă ca un „apropiat” al președintelui american Donald Trump.

Sprînceană pozează, permanent, în afaceristul căruia toate îi merg din plin, ca unse. Este invitat la reședința lui Trump de la Mar-a-Lago, apare alături de celebrități și oameni politici americani la diferite evenimente, colecționează ceasuri și s-a discutat chiar despre poziția „influentă” pe care ar avea-o în relațiile româno-americane.

Înainte de a pleca din România, Dragoș Sprînceană a fost salvamar pe litoral și barman în localuri din Constanța, model la prezentări de modă și animator TV.

În timpul facultății a vândut telefoane mobile aduse din Germania, după cum a declarat chiar el, ceea ce i-ar fi dezvoltat spiritul antreprenorial.

După ce a ajuns în SUA, Dragoș Sprînceană a fost salvamar la un complex turistic din Wisconsin, muncitor în domeniul construcțiilor în Illinois, ospătar, barman și agent imobiliar în timpul liber.

În anul 2009 a înființat DMG Consulting & Development Inc. – obiect de activitate profilat pe piața imobiliară, dar și consultanță/servicii pentru pentru oameni de afaceri.

În anul 2010, Dragoș Sprînceană a înființat compania de transport GoldCoast Logistics, iar tabloul general arată, în linii mari, că afaceristul a dat „lovitura” la toate nivelurile și are succesul garantat.

Numai că, potrivit informațiilor obținute de Gândul, în exclusivitate, Dragoș Sprînceană pare a fi ajuns la „fundul sacului”, iar eticheta de „falit” ar fi susținută chiar de procesele în care sunt implicate companiile sale, acuzate că nu-și plătesc datoriile.

Dragoș Sprînceană ar fi cochetat cu ideea de a fi președintele României!

„Influentul” afacerist Dragoș Sprînceană a cochetat chiar și cu ideea de a candida pentru fotoliul de la Cotroceni, după primul tur al alegerilor prezidențiale anulate din anul 2024, și a spus – ulterior – că ar fi primit și amenințări cu moartea după ce și-a exprimat această intenție.

Însă, în afară de această declarație alarmantă, nu au fost oferite detalii concrete de Dragoș Sprînceană, afaceristul care ar fi fost și unul din „sponsorii” lui Donald Trump în campania electorală.

Dincolo de imaginea de „milionar de succes” a lui Dragoș Sprînceană și de aura strălucitoare care pare că-l însoțește la fiecare pas, semnele de întrebare nu lipsesc.

„Apropiatul” lui Donald Trump ar fi „vânat” de creditorii care au deschis procese pentru recuperarea unor datorii impresionante, de peste 20 de milioane de dolari, riscă să fie executat silit și ar recurge cu abilitate tot felul de „piruete financiare” – inclusiv trecerea unui Rolls-Roys pe numele soției – pentru a evita să bage mâna în buzunar și să achite banii datorați prin firmele pe care le deține.

Firmă de leasing din SUA, proces împotriva firmei lui Sprînceană. Afaceristul, „pârât” în speța pentru recuperarea a peste 20 milioane de dolari!

În anul 2024, o firmă de leasing din SUA – M&K TRUK LEASING LLC a deschis un proces – dosarul 24-08849-CBB – împotriva unei firme controlată de afaceristul Dragoș Sprînceană, GOLDCOAST CARRIERS INC.

Afaceristul a avut, la rândul său, calitatea de pârât („defendant”).

Suma cerută de M&K TRUK LEASING LLC a fost una de-a dreptul uriașă – 20.634.335 dolari.

Casa din Boca Raton

Dragoș Sprînceană transmite în public imaginea unui antreprenor de succes, care a pornit de jos și s-a realizat, are contacte la cel mai înalt nivel în SUA și este poziționat „on top”.

De altfel, afaceristul „influent” nu ratează nicio ocazie – pe paginile sale de Facebook și Instagram – în care se afișează alături de personalități ale vieții politice americane și nu numai.

Totuși, această „cosmetizare” asiduă, întreținută constant, prezintă fisuri evidente.

Împotriva sa și împotriva companiilor pe care le deține au fost deschise procese pentru recuperarea datoriilor, iar omul de afaceri ar „fugi” până și de citațiile care îi sunt aduse

Casa în valoare de 6 milioane de dolari a fost achiziționată în anul 2017 de Dragoș Sprînceană, după ce acesta ar fi obținut un împrumut pe 30 de ani de la bancă.

„Jocul pe contre” cu creditorii pare nesfârșit și s-a tranformat, efectiv, într-un „război de uzură”, pentru că afaceristul Dragoș Sprînceană deține un permis de conducere emis de statul Illinois, iar mutarea în Chicago în Florida, la casa din Boca Raton, i-ar fi permis să pună creditorilor un „stop” temporar.

Rolls Royce-ul, trecut pe numele soției. Ce a decis un judecător american

Un judecător din SUA, de exemplu, a decis cercetarea modului în care Dragoș Sprînceană a „mutat” bolidul Rolls Royce pe numele soției sale, în luna iulie a anului 2025.

Acest „artificiu” ar fi fost pus la cale de afacerist tocmai pentru a „scăpa” de creditorii care, de mai mult timp, nu-i mai dau pace și îi „șifonează” iremediabil imaginea de prosper și influent antreprenor pe care și-a construit-o.

„Ai dreptul la un proces cu juriu pentru a stabili drepturile tale cu privire la acuzațiile că Rolls-Royce-ul a fost transferat fraudulos către tine (n.red. – soția lui Dragoș Sprînceană).

Ai dreptul la procedura de “discovery” (administrarea probelor/obținerea de informații și documente) conform Regulilor de procedură civilă din Florida.

Dacă instanța sau juriul stabilește că ești răspunzător/răspunzătoare față de Bank Capital Services LLC d/b/a F.N.B. Equipment Finance în virtutea faptului că Dragoș Sprînceană ți-a transferat Rolls Royce-ul și că, prin urmare, ești răspunzător/răspunzătoare pentru satisfacerea (acoperirea/plata) hotărârii Bank Capital Services LLC d/b/a F.N.B. Equipment Finance împotriva lui Dragoș Sprînceană, atunci poți fi obligat(ă) să plătești despăgubiri către Bank Capital Services LLC d/b/a F.N.B. Equipment Finance sau să predai Rolls Royce-ul ori să îndeplinești o altă obligație față de Bank Capital Services LLC d/b/a F.N.B. Equipment Finance”, se arată în încheierea judecătorului.

Dragoș Sprînceană, cu citațiile pe urme

Într-un proces deschis de Bank Capital Service împotriva unei alte firme deținute de Dragoș Pîslaru – DMG Consulting & Development, Inc. dba Gold Coast Logistics Group -, nu mai puțin de 24 de citații au fost transmise la locuința acestuia.

13 citații pentru DMG Consulting & Development, Inc. dba Gold Coast Logistics Group.

11 citații pentru afaceristul Sprînceană.

Demersurile au înregistrat un eșec total, pentru că Dragoș Sprînceană – potrivit reprezentanților băncii – ar fi depus toate eforturile pentru a evita citarea.

„S-a încercat citarea DMG de 13 ori și a lui Sprînceană de 11 ori fără succes… După ce soția a fost citată pentru DMG, pârâții au refuzat accesul serverilor la locuințe sau la sediu. În mod clar, au depus eforturi considerabile în ultimele 60 de zile pentru a evita citarea”, se arată într-un alt document depus de Bank Capital Service în procesul cu DMG Consulting & Development, Inc. dba Gold Coast Logistics Group (“DMG”) și Dragoș Sprînceană, care s-a judecat în al 16-lea Circuit Judiciar din Ilinois, potrivit Lumea Politică.

Sprînceană, lovit de o „avalanșă” de procese pentru recuperarea datoriilor

Chiar dacă afaceristul Dragoș Sprînceană este foarte atent la modul în care se promovează, acesta pare a fi deja un „cunoscut” al tribunalelor din SUA, acolo unde ar fi câștigat deja un alt tip de „celebritate”.

„Firul călăuzitor” este același în fiecare proces – recuperarea datoriilor acumulate de firmele pe care afaceristul le deține.

La judecătoria din Palm Beach, acolo unde Dragoș Sprînceană a domiciliat înainte de a se muta la Boca Raton, au fost deschise 5 procese împotriva sa.

Judecătoria din Miami – 3 procese deschise împotriva lui Dragoș Sprînceană.

Statul Illinois – alte procese pentru recuperarea datoriilor acumulate.

Compania americană MR Advance LLC susține la tribunal că Dragoș Sprînceană a garantat o datorie de 2,7 milioane de dolari luată de companiile sale.

Bank Capital Services ar fi reușit deja să probeze în fața unor judecători din alt stat faptul că are de recuperat bani de la două firme care îi aparțin aceluiași Dragoș Sprînceană.

