Emmanuel Macron le-a sugerat mai multor lideri europeni să reia dialogul cu Rusia, după ce Franța a reluat deja discuțiile la nivel tehnic, a anunțat președintele francez într-un interviu pentru Süddeutsche Zeitung. Macron a subliniat că dialogul dintre Europa și Rusia este necesar.

De câteva luni, Ucraina și Rusia au intrat într-o nouă fază a războiului, una în care ambele părți își pun întrebarea legitimă despre modul în care ar putea finaliza conflictul. Până la acest moment, Franța a restabilit canalele de discuție la nivel tehnic, după care Macron speră că discuțiile se vor extinde la o abordare europeană bine organizată. Președintele francez vrea ca Uniunea Europeană să aibă un singur mandat și o singură reprezentare pentru a relua discuțiile cu Vladimir Putin.

„Locația noastră geografică nu se va schimba, fie că ne place Rusia sau nu; Rusia va fi tot aici mâine. Este chiar la ușa noastră. Prin urmare, este important să structurăm reluarea unei discuții europene cu rușii fără a fi naivi, fără a pune presiune pe ucraineni, dar și pentru a nu depinde de terți în această discuție. De aceea le-am sugerat mai multor colegi europeni să reluăm dialogul. Pentru unii, era puțin prea devreme să-și trimită consilierii diplomatici, așa cum am făcut”, a spus Emmanuel Macron.

