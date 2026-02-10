Prima pagină » Știri externe » Emmanuel Macron a cerut Uniunii Europene să reia dialogul cu Rusia: „Este nevoie de reluarea discuțiilor fără a fi naivi”

Emmanuel Macron a cerut Uniunii Europene să reia dialogul cu Rusia: „Este nevoie de reluarea discuțiilor fără a fi naivi"

10 feb. 2026, 16:12, Știri externe
Emmanuel Macron a cerut Uniunii Europene să reia dialogul cu Rusia: „Este nevoie de reluarea discuțiilor fără a fi naivi"

Emmanuel Macron le-a sugerat mai multor lideri europeni să reia dialogul cu Rusia, după ce Franța a reluat deja discuțiile la nivel tehnic, a anunțat președintele francez într-un interviu pentru Süddeutsche Zeitung. Macron a subliniat că dialogul dintre Europa și Rusia este necesar.

De câteva luni, Ucraina și Rusia au intrat într-o nouă fază a războiului, una în care ambele părți își pun întrebarea legitimă despre modul în care ar putea finaliza conflictul. Până la acest moment, Franța a restabilit canalele de discuție la nivel tehnic, după care Macron speră că discuțiile se vor extinde la o abordare europeană bine organizată. Președintele francez vrea ca Uniunea Europeană să aibă un singur mandat și o singură reprezentare pentru a relua discuțiile cu Vladimir Putin.

 

„Locația noastră geografică nu se va schimba, fie că ne place Rusia sau nu; Rusia va fi tot aici mâine. Este chiar la ușa noastră. Prin urmare, este important să structurăm reluarea unei discuții europene cu rușii fără a fi naivi, fără a pune presiune pe ucraineni, dar și pentru a nu depinde de terți în această discuție. De aceea le-am sugerat mai multor colegi europeni să reluăm dialogul. Pentru unii, era puțin prea devreme să-și trimită consilierii diplomatici, așa cum am făcut”, a spus Emmanuel Macron.

Donald Trump îi trolează din nou pe liderii europeni cu harta unde Canada, Groenlanda și Venezuela sunt „anexate” de SUA

Marco Rubio merge la Budapesta cu două luni înainte de alegerile parlamentare. Trump și-a anunțat „sprijinul total” pentru Orban

Contre între americani și Zelenski. Cele două părți se contrazic pe data încheierii războiului în Ucraina

