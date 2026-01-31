George Simion protestează la Curtea de Argeș alături de localnicii care nu au apă potabilă de patru luni: „Bolojan o ține în brațe pe Buzoianu”

Liderul suveraniştilor, George Simion, a ajuns la Curtea de Argeş şi protestează alături de localnicii care nu au apă potabilă de aproape patru luni. Oamenii s-au adunat în stradă și scandează “Uniți cu toții, să scăpăm de hoți” și “Demisia!”.

Simion a declarat că situația din Curtea de Argeș reprezintă o problemă gravă și că lipsa apei nu este un caz izolat.

„A trecut moțiunea simplă împotriva ministrei Buzoianu, iar domnul Bolojan se arată surprins de ce s-a întâmplat aici, în Curtea de Argeș, și de ce se întâmplă în continuare, spunând că nu există soluții. Dumnealui o ține în brațe pe ministra Mediului,” a spus Simion.

Pe durata manifestațiilor, liderul AUR s-a plimbat cu un bidon cu apă murdară, nepotabilă, pentru a prezenta situația cu care se confruntă localnicii.

„Toate barajele au fost închise fără să se gândească la oamenii care suferă. Aici, ca și la nivel național, e o guvernare PSD cu USR în Curtea de Argeș și nu s-au gândit, în momentul când au auzit că se închide barajul Vidraru, că se va întâmpla așa. Mie mi se pare de neconceput. În anii ’60-’70-’80, românii erau capabili să facă lucruri mărețe – vezi barajul Vidraru, vezi Transfăgărășanul – și astăzi nu mai avem apă și căldură în case. Oamenii din Curtea de Argeș suferă, suntem alături de ei. Mie nu mi-a venit să cred, toată lumea s-a concentrat pe Valea Prahovei, nu credeam că asta este situația, după 4 luni, în continuare, pentru acești oameni care suferă. Nu e normal, e anul 2026, în Uniunea Europeană, cu o guvernare așa-zis pro-europeană.”

Simion a mai declarat:

„Noi ne-am făcut datoria în Parlament, am depus moțiunea împotriva doamnei Buzoianu, care a garantat că nu vor fi probleme, această moțiune a trecut și ea încă este ministru al Mediului. Ne-au informat colegii că e murdară apa, poate doamna Buzoianu spune că nu sunt probleme și că e o invenție a celor de la AUR. Ați văzut că veniseră cu o variantă cum că ne fură străinii aurul de la Vidraru. Nu, de fapt este vorba de siguranța cetățenilor. Ei fac traiul în România imposibil, ca să plece toată lumea peste hotare, ca să rămânem ai nimănui. Asta e România anului 2026, condusă de Bolojan, și local, și național, de guvernarea PSD–USR. Cum PSD este aliatul USR-ului la București, și aici, la Curtea de Argeș, e primar PSD și viceprimar USR, nu s-au gândit… Cum să nu se gândească? Dar, de 4 luni, nu am auzit să aibă vreo reacție la această situație.”

Liderul AUR a declarat că în fiecare localitate din România ar trebui organizate referendumuri despre nivelul taxelor și impozitelor care sunt prea mari în raport cu serviciile oferite de stat.

„Toată România trebuie să facă referendum și fiecare localitate față de taxele și impozitele care sunt mult prea mari, față de ceea ce statul român, transformat într-un stat nefuncțional și un pericol pentru români, ajunge să încaseze și ce face în schimb. Pentru ce plătește lumea apa, pentru ce plătesc cei din București căldura? De când a ajuns apa și căldura, pe timpul iernii, un lux? Este asta o țară europeană? Sunt întrebări retorice și datoria noastră este să fim alături de românii care suferă. E frig în case și România nu e afectată de niciun război, este doar pradă a unor găști politice care își bat joc de locuitorii din satele și orașele noastre. Curtea de Argeș e un simbol pentru România și e regretabil că ajungem să facem această manifestare alături de locuitori. De 4 luni stau așa, nimeni nu s-a sesizat. În moțiunea noastră simplă scria și despre situația din Curtea de Argeș.”

