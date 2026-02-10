Adio, hote de bucătărie. Cu ce vor fi înlocuite

Hota clasică de bucătărie va deveni trecut. Un nou electrocasnic mai discret și silențios și care elimină eficient mirosurile apare pe piață. Această soluție câștigă popularitate, în special în bucătăriile moderne, open space. Producătorii susțin că acest sistem nu numai că îmbunătățește confortul la gătit, dar permite și o mai bună utilizare a spațiului de deasupra blatului de lucru.

În ultimii ani, bucătăria a devenit unul dintre cele mai integrate spații din casă. Adesea conectată la camera de zi, aceasta servește drept loc de întâlnire și loc de petrecere a timpului împreună. În astfel de amenajări, electrocasnicele mari, vizibile, nu mai sunt de dorit, iar soluțiile discrete și minimaliste câștigă importanță. Prin urmare, o alternativă la hota tradițională de bucătărie devine o alegere din ce în ce mai populară în casele noi, preia Ziarul românesc.de

Răspunsul la această tendință este hota integrată în plită. Sistemul funcționează direct pe suprafața de gătit, aspirând vaporii de la locul unde provin. Acest lucru previne răspândirea mirosurilor și a aburului în încăpere și menține aerul mai curat. Acest tip de soluție ia cu asalt piața italiană.

Sistemul modern de ventilație al plitei se activează doar atunci când este nevoie. Acesta rămâne practic invizibil în timpul utilizării zilnice, permițând menținerea liniilor simple și elegante ale bucătăriei. Pentru mulți oameni, aspectul bucătăriei este la fel de important ca și funcționalitatea acesteia.

Hota integrată

Un alt avantaj major este curățarea mai ușoară. O hotă integrată nu acumulează grăsime pe suprafețele mari de deasupra capului, spre deosebire de modelele tradiționale. Aceasta înseamnă mai puțină curățare și o utilizare zilnică mai convenabilă. Acest lucru funcționează cel mai bine în bucătăriile cu insule sau peninsule, unde o hotă tradițională poate fi greoaie și poate ocupa spațiu valoros.

Totul indică faptul că alternativele la hotele de bucătărie vor apărea din ce în ce mai frecvent în locuințe. Bucătăriile moderne de astăzi pun accent pe spațiu, lumină și formă simplă, tehnologia servind drept fundal, nu ca element principal de design.

