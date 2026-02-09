Prima pagină » Știri politice » Ministrul Energiei nu va fi prezent luni la „Ora Guvernului”. Bogdan Ivan a cerut ca dezbaterea să fie reprogramată

Ministrul Energiei nu va fi prezent luni la „Ora Guvernului". Bogdan Ivan a cerut ca dezbaterea să fie reprogramată

09 feb. 2026, 15:32

Ministrul Energiei a anunțat, luni, că nu va fi prezent în plenul Camerei Deputaților, la „Ora Guvernului” și a cerut ca dezbaterea să fie reprogramată pentru săptămâna viitoare. Bogdan Ivan a fost chemat în Parlament la solicitarea USR pentru a da explicații cu privire la criza apei potabile din Curtea de Argeş, scrie Agerpres.

Grupul parlamentar USR l-a chemat la „Ora Guvernului” pe ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în contextul crizei apei potabile din Curtea de Argeş.

„USR solicită participarea domnului Bogdan-Gruia Ivan, ministrul Energiei, în vederea susţinerii dezbaterii politice organizate la Ora Guvernului din data de 9 februarie 2026. Pentru prima dată după 60 ani lacul de acumulare Vidraru a fost golit ca urmare a procesului de întreţinere şi modernizare a amenajării hidroenergetice Vidraru, lucrări de o importanţă naţională.

Constatăm însă că, deşi era deja cunoscut de aproximativ zece ani că aceste lucrări sunt necesare şi urmează să fie efectuate, de mai bine de trei luni de zile zeci de mii de locuitori din municipiul Curtea de Argeş şi din localităţile limitrofe se confruntă cu o criză a lipsei de apă potabilă.

În acest context, îi solicităm domnului ministru Bogdan-Gruia Ivan să ne prezinte care este planul de măsuri şi acţiuni concrete pe care Ministerul Energiei, împreună cu Hidroelectrica, responsabilă de administrarea amenajării hidroenergetice Vidraru, le-au luat pentru a preîntâmpina apariţia unei astfel de situaţii şi care sunt acţiunile pe care le întreprinde în acest moment pentru a soluţiona această problemă a crizei lipsei apei potabile”, precizează USR.

De mai bine de trei luni, aproape 50.000 de oameni nu pot folosi apa de la robinet, după ce în rețea a fost descoperită o bacterie. Mai exact, clostridium perfringens, o bacterie extrem de periculoasă, care poate avea consecințe grave, inclusiv fatale, în special pentru vârstnici, persoane bolnave, copii și persoane imunodeprimate.

