Dan Dungaciu, lansare de carte alături de Simion și Ponta. „America lui Trump vs. Lumea lui Soros”

Sociologul și analistul de politică externă Dan Dungaciu și-a lansat marți noul volum, „America lui Trump vs. Lumea lui Soros”. Cartea a fost începută în timpul administrației Biden, și s-a încheiat în momentul asasinării lui Charlie Kirk, potrivit autorului. La eveniment participă și liderul AUR, George Simion, dar și fostul premier PSD, Victor Ponta.

La lansarea cărții și-a făcut apariția și Victor Ponta, fostul premier social-democrat.

Nici George Simion nu a lipsit de la eveniment. „Dacă vorbim despre America, vorbim despre libertate”, spune liderul AUR.

Dan Dungaciu: „O cronică la cald a lumii”

Autorul a descris cartea drept una dintre cele mai importante lucrări ale sale, explicând că a fost scrisă pe parcursul unor momente politice majore din Statele Unite.

„Este una dintre cărțile la care țin cel mai mult pentru că este o carte care a făcut cronica Americii și a lumii la cald. Am început-o în timpul administrației Biden și s-a încheiat în momentul asasinatului lui Charlie Kirk. Este ultima dezbatere care datează de atunci”, a spus Dungaciu.

Potrivit sociologului, volumul reprezintă „o analiză sociologică a lumii de azi”, iar ceea ce s-a petrecut în Statele Unite se regăsește deja în Europa și România.

„America lui Trump și America lui Soros sunt metafore, evident, nu este vorba despre persoane”, a explicat el.

Dungaciu a prezentat cartea ca o comparație între două moduri diferite de legitimare a puterii politice — unul centrat pe individ și altul pe comunitate.

„Lumea lui Soros este legitimată politic pe valori care țin de individ, libertatea de a face orice, iar orice guvern care limitează acest lucru devine unul rău. Este societatea deschisă”, a afirmat autorul, referindu-se la ideile asociate lui George Soros.

În antiteză, modelul asociat lui Donald Trump pune accentul pe identități colective.

„Lumea lui Trump legitimează politicul pe comunități, istorie, tradiție și identitate colectivă. Sunt două moduri diferite de a legitima guvernarea”, a declarat Dungaciu.

Autorul consideră că ascensiunea curentului conservator american reflectă o transformare globală.

„Lumea se schimbă, iar această carte este oglinda pe care am pus-o în fața ei și efortul de a face inteligibilă această schimbare”, spune Dungaciu.

