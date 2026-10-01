CTP îl acuză pe Nicușor Dan că încalcă suveranitatea României

Cristian Tudor Popescu lansează un nou atac la adresa președintelui Nicușor Dan, după declarațiile șefului statului despre alegerile anticipate și mesajele pe care spune că le-a primit din partea investitorilor străini și a instituțiilor financiare.

Gazetarul se întreabă dacă politica internă a României a ajuns să fie influențată din exterior și susține că afirmația președintelui ridică o problemă legată de suveranitatea deciziilor politice ale țării. Cristian Tudor Popescu își intitulează mesajul publicat joi, 1 octombrie, ”N. Dan nu e suveran” și începe prin a reveni la evaluarea critică pe care a făcut-o în urmă cu aproximativ trei luni asupra președinților României de după 1989.

”N. Dan nu e suveran. Acum vreo 3 luni, publicam un clasament al subsemnatului răspunzând la întrebarea: „Care este cel mai puțin rău președinte al României postdecembriste?”. 1. Traian Băsescu 2. Emil Constantinescu 3. Ion Iliescu 4. Klaus Iohannis 5. Nicușor Dan. De atunci, N. Dan reușește performanța unică de a coborî în această ierarhie. Ultima treaptă, deocamdată: „Investitorii străini, instituțiile financiare, mi-au transmis că nu vor alegeri anticipate, da?”. Stupoare… Apoi, gândul: adică, politica internă a României este dictată de niște persoane din afara țării!… Nu trebuie să te dea suveranismul afară din casă ca să bagi de seamă că alegația încalcă grosolan suveranitatea României”, a scris CTP pe pagina sa de Facebook.

CTP: ”De unde știm că nu e o minciună sfruntată”

Cristian Tudor Popescu îi reproșează apoi lui Nicușor Dan că nu a prezentat public dovezi sau detalii despre interlocutorii care i-ar fi transmis această poziție. Gazetarul formulează acuzația în termeni duri și pune sub semnul întrebării veridicitatea afirmației prezidențiale.

”Mai întâi, N. Dan nu prezintă nicio probă a „informației”, făcută în stilul „Am de 100 de ori mai multe informații decât voi, da?”. De unde știm că nu e o minciună sfruntată, încă una, care să justifice fixația antialegeri a președintelui Dan? Apoi, nici UE, finanțatorul oficial al României, n-ar întreprinde vreodată un asemenea amestec în treburile interne ale țării.

Și îl permitem unor oameni de afaceri privați? Ni se poate pretinde îndeplinirea unor criterii și parametri, între care și stabilitatea politică, dar nu modul în care s-o facem! Autoaprobarea, „da?”-ul de înaltă frecvență al președintelui Dan, este singura „dovadă” prin care încearcă să convingă că tot ce spune e adevărul curat.

P.S. Splendidă imaginea propusă de dl Kelemen Hunor pentru viitorul României sub o guvernare PSD-AUR: Poza unui deșert la răsărit de soare”, a mai scris gazetarul.

Mesajul lui Cristian Tudor Popescu vine la o zi după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut voturile necesare pentru învestire, readucând în centrul dezbaterii scenariul alegerilor anticipate și poziția președintelui Nicușor Dan față de această variantă.