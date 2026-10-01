Moartea lui Nicolò Di Ciò, un băiat de 7 ani lovit de o mașină în timp ce mergea cu bicicleta spre școală, a provocat proteste în Torino și a readus în atenție problema siguranței bicicliștilor în orașele italiene. Timp de o săptămână, locuitorii au stat pe o pistă de biciclete pentru a-i proteja pe cei care circulă pe două roți.

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Accidentul în care a fost implicat copilul de șapte ani

Accidentul a avut loc pe 22 septembrie, în Torino. Nicolò mergea cu bicicleta la școală, însoțit de tatăl său, când a fost lovit de o femeie aflată la volanul unui Chevrolet Matiz, relatează presa din Italia. Băiatul a murit, iar poliția italiană investighează în continuare circumstanțele accidentului. Mașina și bicicleta implicate au fost confiscate.

A doua zi, asociații locale, voluntari și membri ai comitetului de cartier Vanchiglia au început să organizeze manifestații și acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere și protejarea bicicliștilor.

Locuitorii au ocupat o pistă de biciclete pentru a-i proteja pe cicliști

Timp de o săptămână, în fiecare dimineață, între orele 7:45 și 8:45, locuitorii s-au adunat la intersecția dintre Corso Regina Margherita și Via Cesare Balbo, în apropierea locului accidentului. Aceștia s-au așezat de-a lungul marcajelor care separă pista de biciclete de drumul destinat mașinilor, pentru a-i proteja pe bicicliști în timpul orelor de vârf.

Protestatarii atrag atenția asupra condițiilor de circulație de pe această arteră, unde pista pentru biciclete este delimitată doar prin marcaje pe asfalt, fără borduri care să o separe de traficul auto.

În cartier au apărut și mesaje de comemorare. O bicicletă albă a fost legată de un stâlp, iar zeci de oameni au lăsat flori, desene, mesaje și jucării de pluș în memoria copilului.

Pe un banner amplasat în apropierea locului accidentului era scris mesajul „E timpul pentru o schimbare, el voia doar să meargă la școală”. Ultima parte a devenit sloganul manifestațiilor organizate în zilele următoare.

Protestatarii cer măsuri pentru siguranța bicicliștilor

Pe 29 septembrie, un nou protest a avut loc în Piazza Palazzo di Città, în fața primăriei din Torino. O delegație a participanților a fost primită de primarul Stefano Lo Russo și de consilierul pentru mobilitate, Chiara Foglietta. Cei doi și-au exprimat disponibilitatea de a analiza propunerile protestatarilor și de a participa la o întâlnire publică pe această temă.

Părinții lui Nicolò nu au participat la manifestații, dar și-au exprimat sprijinul și recunoștința față de cei care au organizat acțiunile. Ei au lansat și o strângere de fonduri pentru organizații care se ocupă de mobilitate și siguranță rutieră.

Protestele au atras atenția și în alte orașe italiene. În aceeași zi cu manifestația de la Torino, la Milano a avut loc o acțiune de solidaritate cu participanții care cer condiții mai sigure pentru bicicliști.

Potrivit Asociației Susținătorilor și Prietenilor Poliției Rutiere (ASAPS), 179 de bicicliști au murit în accidente rutiere în Italia în primele nouă luni ale anului 2026. În 2025, bilanțul a fost de 222 de victime, iar în 2024, de 185.