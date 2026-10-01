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Petrișor Peiu, replică pentru Nicușor Dan după ce președintele României a anunțat că AUR nu va fi cooptat la guvernare și că interdicția sa va fi condiție obligatorie pentru viitorul premier desemnat

Petrișor Peiu, replică pentru Nicușor Dan după ce președintele României a anunțat că AUR nu va fi cooptat la guvernare și că interdicția sa va fi condiție obligatorie pentru viitorul premier desemnat
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Petrișor Peiu a reacționat după ce Nicușor Dan a anunțat, aseară, că partidul condus de George Simion nu va fi cooptat la guvernare și că interdicția sa va fi condiție obligatorie pentru viitorul premier desemnat. Liderul senatorilor Alianței Pentru Unirea Românilor a declarat că speră ca președintele ”să revină cu picioarele pe pământ”.

Președintele României a declarat, în seara zilei în care Guvernul Mureșan a picat la votul de învestitură din Parlament, că va desemna un nou premier luni, 5 octombrie, în urma unei noi runde de negocieri cu partidele parlamentare, însă că exclude complet un scenariu în care noul Executiv va include și membrii din AUR, partidul care stă cel mai bine în sondajele de opinie.

În plus, șeful statului a explicat că, indiferent de persoana care va fi desemnată, aceasta va avea condiția obligatorie de a nu forma un Guvern cu AUR, pe motiv că „ar afecta relația cu partenerii”.

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Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

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Peiu, mesaj pentru Nicușor Dan: ”Să fie mai atent la ce se întâmplă în viaţa reală”

Petrișor Peiu a transmis că, potrivit Constituției, președintele nu are voie să selecteze partidele care să formeze majoritatea parlamentară și i-a transmis președintelui Dan să ”revină cu picioarele pe pământ”.

„Aşteptăm să revină Nicuşor Dan cu picioarele pe pământ, să înţeleagă că Constituţia nu îi dă voie să selecteze partidele care să compună majoritatea parlamentară şi rolul pe care îl are, să înceteze să mai facă diferenţieri între cetăţenii României care votează un partid sau altul.

Să fie mai atent la ce se întâmplă în viaţa reală. Poate i-ar face bine un contact mai prelungit cu realitatea”, a spus Peiu.

În plus, Peiu a avut un mesaj și pentru Sorin Grindeanu, căruia i-a transmis să îşi stabilească poziţia în raport cu șeful statului.

PSD să decidă dacă participă la această siluire a regulilor democratice cu Nicuşor Dan sau dacă are autonomie decizională”, a declarat Petrişor Peiu.

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