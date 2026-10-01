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Sorin Grindeanu cere reluarea indexării pensiilor: „Respectul pentru pensionari nu se măsoară în vorbe”

Elena Popescu
Sorin Grindeanu cere reluarea indexării pensiilor:
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, cere reluarea indexării pensiilor și susține că România are nevoie de o schimbare a direcției economice.

Mesajul a fost transmis joi, 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, liderul social-democrat afirmând că pensionarii s-au numărat printre cei mai afectați de măsurile de austeritate. Liderul PSD susține că actuala direcție trebuie schimbată și invocă nemulțumirea populației față de situația din țară.

”Trebuie să schimbăm urgent direcția greșită a țării, așa cum cer aproape 90% dintre români. Astăzi, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, sunt alături de pensionarii României, cei care au dus poate cea mai grea povară a austerității. De doi ani, pensiile sunt înghețate, iar puterea de cumpărare s-a prăbușit. Nu este normal și nu este drept”, a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

PSD cere revenirea la indexarea prevăzută de lege

Grindeanu susține că indexarea pensiilor trebuie reluată și transformă subiectul într-una dintre temele sale pentru viitoarea formulă de guvernare.

”Respectul pentru pensionari nu se măsoară în vorbe, ci în drepturi respectate. Iar indexarea pensiilor, prevăzută de lege, trebuie să reînceapă să fie aplicată. Avem nevoie de un Guvern care să înțeleagă că demnitatea oamenilor care au clădit această țară este mai presus decât contabilitatea obtuză!”, a mai spus liderul PSD.

Declarația vine într-un moment de blocaj politic, după ce Guvernul Mureșan nu a obținut votul de încredere al Parlamentului. Grindeanu a afirmat și după acel vot că România are nevoie rapid de un Guvern cu puteri depline, capabil să pregătească rectificarea bugetară și proiectul bugetului pentru 2027.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii prevede un mecanism anual de majorare a valorii punctului de referință, în luna ianuarie, în funcție de rata medie anuală a inflației și de 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, în condițiile stabilite de lege. Aplicarea mecanismului a fost însă suspendată prin măsurile fiscal-bugetare adoptate ulterior, VPR fiind menținut la 81 de lei în 2025 și 2026.

Comentarii 1
  • Claudia Florea

    Câtă ipocrizie!! PSD ul alături de „confrații”de guvernare au pus la cale DUBLA IMPOZITARE(CASS+IMPOZIT) asupra pensiilor de peste 3000 lei, au aprobat amânarea creșterii acestora în raport cu inflația și acum cu un tupeu fără margini” deplânge”soarta pensionarilor.Vouă nu va păsat niciodată de nimeni în afară de interesele voastre și ale clicii voastre!!

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