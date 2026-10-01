Fostul ministru al Comunicațiilor, Marius Bostan, dezvăluie că a fost coleg de facultate cu Nicușor Dan și rezolvau probleme de matematică împreună: „Unul dintre cei mai importanți matematicieni din generația noastră”

Marius Bostan, economist și fost ministru al Comunicațiilor, a vorbit, în exclusivitate pentru Gândul, la Gala RePatriot, ediția a IX-a, de la Palatul Cotroceni, despre relația cu președintele Nicușor Dan, din perioada studenției.

Ani mai târziu de la absolvire, fostul ministru al Comunicațiilor, Marius Bostan, și-a amintit de abilitățile academice ale lui Nicușor Dan, din timpul facultății.

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„Domnul Nicușor Dan este președintele României, în al doilea rând este matematician. Viața ne-a adus, cu mult timp în urmă, în aceeași facultate”, a declarat Marius Bostan reporterului Gândul.

„Avea o bucurie în a ne explica probleme complicate”

Bostan a dezvăluit că a fost coleg cu Nicușor Dan la Facultatea de Matematică, iar actualul șef de stat era un ajutor de nădejde pentru ceilalți studenți.

„Să știți că de multe ori am făcut asta și chiar când aveam o problemă mai complicată, era unul dintre oamenii pe care îi întrebam și avea o bucurie în a ne explica și toate erau probleme foarte complicate”, a mai precizat fostul ministru.

„Unul dintre cei mai importanți matematicieni din generația noastră”

Potrivit lui Marius Bostan, Nicușor Dan poate fi considerat „o personalitate a matematicii la nivel mondial”, având în vedere că s-a făcut remarcat la Olimpiada internaționaleă de Matematică, doi ani la rând. Bostan a subliniat că Nicușor Dan a fost singurul român, de la acel moment, care a reușit o astfel de performanță.

„Mi-a fost coleg la Facultatea de Matematică din București. După asta, el a mers în Franța și a dat doctoratul acolo. Este unul dintre cei mai importanți matematicieni din generația noastră. A fost singurul român olimpic la două Olimpiade Internaționale de Matematică consecutive, pentru a spune că este o personalitate a matematicii chiar la nivel mondial”, a declarat Bostan.

„După 10 ani, marcăm o decadă importantă în existența noastră”

Marius Bostan și-a exprimat totodată aprecierea față de președintele Dan, pentru evenimentul organizat la Palatul Cotroceni, cu ocazia Galei RePatriot „Top 100 Români de Pretutindeni”, care celebrează reușitele românilor din diaspora.

„Este un eveniment anual, de 11 ani are loc în fiecare an, în prima joi din luna octombrie, iar în acest an suntem la a 11-a ediție. Prima ediție a acestui summit a fost tot la Palatul Cotroceni, era președinte Klaus Iohannis. Acum, după 10 ani, marcăm o decadă importantă în existența noastră și suntem bucuroși că suntem primiți de către președintele țării”, a mai adăugat Bostan.

„Peste 350 de antreprenori din toată lumea veniți astăzi la Cotroceni”

Acesta a subliniat totodată importanța evenimentului pentru mediul de afaceri la nivel internațional, prin prezența a 350 de antreprenori români din diaspora.