Curs valutar BNR, 1 octombrie 2026. Dolarul crește. Ce se întâmplă cu euro și cât costă gramul de aur

Banca Națională a României a publicat joi, 1 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a înregistrat o scădere ușoară față de ședința precedentă, în timp ce dolarul american a crescut cu aproape 3 bani. Francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat, de asemenea, în raport cu moneda națională.

Euro scade ușor

BNR a stabilit joi un curs de 5,2777 lei pentru un euro, față de 5,2785 lei în ședința de miercuri, 30 septembrie. Moneda europeană a pierdut astfel 0,0008 lei, respectiv 0,08 bani. Euro rămâne în apropierea maximului istoric de 5,2788 lei, atins pe 23 septembrie 2026.

BNR a anunțat pentru 1 octombrie un curs de 4,6765 lei pentru un dolar, față de 4,6474 lei cu o zi înainte. Creșterea este de 0,0291 lei, adică aproximativ 2,91 bani într-o singură ședință.

Și francul elvețian a câștigat teren în fața leului. Cotația anunțată joi este de 5,5896 lei, comparativ cu 5,5754 lei în ședința precedentă. Creșterea este de 0,0142 lei, echivalentul a 1,42 bani.

Lira sterlină a ajuns la 6,1807 lei, după ce miercuri fusese cotată la 6,1712 lei. Avansul este de 0,0095 lei, respectiv 0,95 bani.

Cât costă gramul de aur

BNR a stabilit pentru joi o valoare de 625,5988 lei pentru un gram de aur, față de 625,5299 lei în ședința precedentă. Diferența este de numai 0,0689 lei pe gram.

Cursul de referință publicat de BNR nu este același cu prețurile de cumpărare și vânzare practicate de băncile comerciale sau de casele de schimb valutar.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.