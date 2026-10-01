Siegfried Mureșan, avertisment despre datoria României

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Siegfried Mureșan spune că România putea construi 1.000 de kilometri de autostradă din dobânzile pe care le plătește anul acesta

Olga Borșcevschi
Siegfried Mureșan spune că România putea construi 1.000 de kilometri de autostradă din dobânzile pe care le plătește anul acesta
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Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan a transmis joi că, în momentul de față, România cheltuie cu plata dobânzilor la fel de mult cât alocă pentru educație, iar singura soluție pentru ieșirea din criză este reducerea deficitului. „Cu acești bani am fi putut construi 1.000 de kilometri de autostradă, sute de școli sau zeci de spitale”, a precizat Siegfried Mureșan.

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„Deficitul a devenit, pentru România, o povară mai mare decât oricând în ultimii 35 de ani”, a scris Mureşan pe Facebook joi dimineaţă.

El spune că România va plăti anul acesta peste 60 de miliarde de lei ca dobânzi la împrumuturile contractate pentru a acoperi deficitele record din ultimii ani, în special din 2024.

Potrivit europarlamentarului liberal, cu acești bani am fi putut construi 1.000 de kilometri de autostradă, sute de școli sau zeci de spitale.

„Plătim aproape dublu pentru dobânzi față de acum doi ani și vom plăti la același nivel încă câțiva ani. Cheltuim cu dobânzile la fel de mult cât alocăm pentru educație”, a transmis acesta.

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Mureșan: „Trebuie să reducem deficitul”

Europarlamentarul susține că reducerea deficitului este necesară pentru ca România să poată aloca în viitor mai multe fonduri pentru școli, spitale și investiții.

Pentru a avea în viitor suficienți bani pentru școli, spitale și investiții durabile, este clar că trebuie să reducem deficitul. Altfel, vom plăti dobânzi din ce în ce mai mari și ne vor rămâne din ce în ce mai puțini bani pentru oameni”, a menționat el.

Europarlamentarul a precizat că obiectivul Partidului Național Liberal „este ca economia să crească mai rapid decât crește datoria”

„Atât timp cât datoria crește mai rapid decât economia, nu vom avea bani pentru a dezvolta țara pentru oameni”, a mai spus el.

Cabinetul Mureşan nu a obţinut miercuri, în Parlament, votul de învestitură, înregistrând doar 182 de voturi favorabile din cele 233 necesare.

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