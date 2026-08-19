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CTP ironizează modificările preconizate în învățământ: Corupția din Educație se va ridica la nivelul general de corupție din toate instituțiile statului

Elena Popescu
CTP ironizează modificările preconizate în învățământ: Corupția din Educație se va ridica la nivelul general de corupție din toate instituțiile statului
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Cristian Tudor Popescu ironizează schimbările din învățământ, modificări ce au dus la o adevărată dispută între politicieni, profesori, părinți. 

Gazetarul susține că noul sistem ar putea aduce corupție în școli, în condițiile în care o parte importantă a procesului de admitere ar urma să fie gestionată direct de licee.

”O lege benefică pentru profesori, elevi și România. Guvernul face și lucruri bune. De pildă, acest proiect de lege propus de ministerul Educației pentru admiterea în liceu: examen organizat de fiecare liceu, pe lângă Evaluarea Națională, desființarea camerelor de supraveghere video-audio în timpul examenului, nesecretizarea lucrărilor scrise, profesorii fiecărui liceu corectează și dau note, tot ei rezolvă și contestațiile.

Noua lege reduce considerabil distanța dintre școală și producție, liceele cele mai bune devenind fabrici de corupție rentabile, bune de introdus în PIB-ul României. Totodată, aceasta promite să amelioreze diferența dăunătoare dintre școală și viață: corupția din Educație se va ridica la nivelul general de corupție din toate instituțiile statului”, a scris jurnalistul pe rețelele sociale.

În finalul mesajului, Cristian Tudor Popescu îl vizează și pe ministrul Educației, despre care afirmă că este ”un anume Dimian”, despre care, spune jurnalistul, ”nu a auzit nimeni înainte de numire, în martie 2026, și nici după”.

”Ca să nu mai vorbim că astfel ar fi satisfăcute revendicările salariale ale profesorilor, prin completarea cu venituri din șpăgi, ceea ce ar opri grevele. Ministru al Educației este un anume Dimian, de care nu a auzit nimeni înainte de numire, în martie 2026, și nici după. Este un independent, cică, susținut de PNL. Ce părere o avea premierul interimar și șeful PNL, dl Ilie Bolojan?”, a încheiat gazetarul.

Salvați Copiii România cere renunțarea la posibilitatea liceelor de a organiza concursuri proprii de admitere în clasa a IX-a

Salvați Copiii România cere renunțarea la posibilitatea liceelor de a organiza concursuri proprii de admitere în clasa a IX-a din 2027 și menținerea repartizării computerizate ca mecanism unic de admitere la liceele de stat, cu excepția probelor de aptitudini pentru filiera vocațională.

Organizația avertizează că examenele suplimentare vor crește nevoia și costurile meditațiilor, vor avantaja elevii din familiile cu venituri mai mari și vor accentua inechitățile deja existente în sistem.

”Organizația Salvați Copiii România solicită revizuirea posibilității unităților de învățământ liceal de a organiza examene proprii de admitere la liceu, considerând că favorizează menținerea inechităților din educație și creează avantaje competitive elevilor din familii care pot asigura meditații copiilor. O consultare realizată recent de Organizația Salvați Copiii în rândul elevilor cu vârsta între 10 și 17 ani arată că aproape jumătate dintre respondenți (43%) fac meditații, iar cea mai mare incidență a fenomenului se înregistrează în rândul celor cu vârsta gimnaziului (57% vs 35% în cazul liceenilor).

Dintre copiii ce spun că merg la meditații, mai mult de jumătate (55%) urmează meditații la cel puțin două materii. Odată cu adăugarea unor forme și discipline suplimentare de examinare, ne putem aștepta ca incidența și costul meditațiilor să crească, iar echitatea admiterii în învățământul liceal să aibă și mai mult de suferit.

Organizația amintește că OCDE a recomandat ca orientarea/direcționarea elevilor la trecerea spre învățământul secundar superior să țină seama de mai multe dovezi privind aptitudinile și interesele, nominalizând expres notele din clasele a VII-a și a VIII-a”, se arată în comunicatul transmis de Salvați Copiii.

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